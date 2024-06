Hablamos con Tom Glynn-Carney: las intenciones reales de Aegon y por qué el incesto entre Targaryen no se condena

Con la muerte de Viserys en la primera temporada de La casa del dragón empezó a prepararse el tablero de la guerra civil conocida como la Danza de dragones. Al frente de cada banda, los dos aspirantes considerados con más derecho al Trono de Hierro: Aegon, el hijo varón que tuvo con Alicent; y su primogénita, Rhaenyra, a la que nombró su heredera públicamente en vida.

En el primer episodio de la temporada 2, ambos lidian con las consecuencias de la muerte de Luke. Mientras Rhaenyra negocia directamente con el duelo por la pérdida de su hijo en Rocadragón y prepara su respuesta, Aegon intenta prepararse para el ataque y consolidar su imagen como monarca ante el pueblo de Desembarco del rey.

En hijo por hijo, Aegon se sienta en el Trono de Hierro para escuchar las peticiones de los ciudadanos del reino y su llegada se anuncia en la sala del trono como "El Magnánimo", un apodo que le otorga su guardia real, que también podrían describirse como sus colegas.

A pesar de su inexperiencia y evidente inmadurez para asumir las responsabilidades del cargo, al escuchar sus respuestas a estas peticiones al espectador de la serie le queda la sensación de que Aegon parece tener buenas intenciones, y que podría llegar a ser un rey generoso y noble.

Sobre esto, EL ESPAÑOL habló con Tom Glynn-Carney, el actor que interpreta a Aegon II en La casa del dragón, en una entrevista realizada tras ver los dos primeros episodios, en la explicó las verdaderas intenciones de su personaje y por qué el incesto entre Targaryen no es condenado en Poniente como sí lo es con el resto de Casas.

Aegon II y su Guardia Real

¿Cón qué adjetivos describirías a Aegon?

¿Cuánto tiempo tienes? (risas). Diría que es caótico e impulsivo. Es una bomba a punto de explotar, pero también una persona muy frágil.

¿Cómo defines la relación entre Aegon y Helaena? ¿Dirías que son más marido y mujer, rey y reina o hermanos? Hermanos Targaryen, claro.

Buen matiz, sí, Pues diría que todo. Para ellos no hay diferencia. Bueno, quizá sería más acertado decir que tienen que ser todo eso porque es su deber. Tienen que cumplir su deber como rey y reina y tienen que engendrar herederos, pero diría que en el fondo su relación es más fraternal que otra cosa, a pesar de todas las implicaciones.

"Más que ser, a Aegon le interesa parecer". Tom Glynn-Carney

A diferencia de los problemas que tenían Cersei y Jamie Lannister, la relación incestuosa de los Targaryen parece muy aceptada en esta época en Desembarco.

Oh, sí. El incesto entre los Targaryen, especialmente entre las familias de jinetes de dragón, no solo está aceptado, se fomenta y de no ser así estarían decepcionados.

Ryan Condal nos explicó que la Casa Targaryen estuvo tradicionalmente exenta de juicio en ese sentido, como los antiguos egipcios. Se casaban preferentemente entre hermanos como parte de su herencia Valyria para mantener pura la línea de sangre.

Aegon en 'La casa del dragón' 2x01

¿Dirías que Aegon quiere ser un buen rey?

Creo que alguna parte de él quiere ser un buen rey, al menos, en principio, no quiere ser simplemente un tirano. Pero sobre todo quiere ser respetado.

En la escena en la que el pueblo le hace peticiones se le ve ingenuo e inexperto, pero parece tener la voluntad de ser justo...

Sí, pero yo cuestionaría sus intenciones. No quiero exceder mi papel aquí, pero creo que a pesar de su inexperiencia, Aegon es muy consciente de las apariencias cuando se trata de gente que está por debajo de él. Diría que su aparente buena voluntad no es un acto desinteresado. Más que ser le interesa parecer. Lo que busca que le quieran y le respeten.