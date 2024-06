Hemos visto cuatro episodios de 'La casa del dragón' y tienen épica, fuego y sangre para superar a 'Juego de tronos'

"Pronto, ni siquiera recordarán por qué empezaron la guerra". Rhaenys Targaryen ha vivido lo suficiente para saber que cuando se elige la violencia nunca hay un ganador, pero no alcanza a imaginar la oscuridad que acecha en el futuro de su dinastía en la esperada Danza de dragones que trae la segunda temporada de La casa del dragón.

"Que se definieran los sombríos, turbulentos y sangrientos sucesos de este período como 'danza' nos deja perplejos por su grotesca inexactitud. 'La muerte de los dragones' sería un nombre mucho más preciso". Así introduce Fuego y sangre, la novela de George R.R. Martin en la que se basa la serie, la violenta guerra civil por el Trono de Hierro que está en marcha.

Para que en este nos baste solo una mirada para entender las dinámicas entre los personajes, sus miedos, motivaciones y que nos importen sus pérdidas fue necesaria una primera temporada con saltos temporales de varios años hasta un total de dos décadas que nos dieran un bagaje de historias personales.

Esta polémica estructura tuvo sus pros y sus contras, pues debía cubrir tanto tiempo que por momentos se sentía apresurada, pero pasaba tanto tiempo entre episodios, y a veces en realidad tan pocas cosas, que a veces se sentía lenta. Sin embargo, para su tramo final, la serie pudo empezar a recoger los frutos de todas las pequeñas semillas que había sembrado, dirigiéndose a un clímax muy gratificante.

En esta segunda temporada (de la que he podido ver los primeros cuatro episodios), y después de su largo, pero necesario prólogo, ahora por fin La casa del dragón puede ser la serie que quería ser. Una que conducirá a sus personajes a una tragedia de proporciones épicas que será mucho más violenta, cínica y oscura que Juego de tronos.

Daemon Targaryen

La primera entrega fue excepcional, pero en esta es la serie que los fans estaban esperando. Todos los fans, tanto los que prefieren muerte y destrucción como los que tienen predilección por las intrigas palaciegas, estrategias políticas y puñaladas traperas.

Además, amplía sus fronteras más allá de Desembarco, Rocadragón y Marcaderiva, escenarios en los que estuvo confinada la acción en la primera temporada. Algo que el espectador podrá comprobar desde el primer plano, que emocionará especialmente a los fans de la serie madre, pues la acción comienza en Invernalia, más concretamente en el Muro.

'La casa del dragón' visita Invernalia

Los lectores de los libros pronto descubrirán que algunas de las tramas más retorcidas, impactantes y esperadas del libro de Martin llegarán mucho antes de lo que imaginan. Y también que, a pesar de estar basada en una historia que ya conocen, la serie sabe cómo mantenerles en vilo alterando y reescribiendo partes del relato de forma muy efectiva y con peso dramático.

Las escenas íntimas siguen siendo épicas, pero quienes estén esperando fuego y sangre los tendrán. Imaginad la mejor batalla que visteis en Juego de tronos. Ahora añadidle varios dragones luchando en el aire sin piedad por el rival. En la primera mitad de la temporada de La casa del dragón veréis una escena como esa: brutal, dramática, intensa y conmovedora, que me mantuvo 15 minutos al borde del sofá a pesar de que algunos efectos visuales aún no estuvieran acabados.

'La casa del dragón' - Tráiler temporada 2

Saber lo que ocurrirá en Poniente 200 años después, le da a todo lo que está por venir en La casa del dragón un aire ominoso y siniestro, porque esta familia que se devora a sí misma desde dentro será la responsable de su propia extinción y la de sus dragones, que habrían servido como la gran amenaza que vendrá del frío y largo invierno.

Con la segunda temporada -al menos la mitad que hemos visto- me aventuro a afirmar que La casa del dragón no solo ha superado a su primera entrega, sino que tiene el potencial de hacer sombra a la serie original. Estéis de acuerdo o no con tan hiperbólica afirmación, lo que es innegable es que estas semanas ver cada episodio será un evento, y que en la guerra civil Targaryen los verdaderos ganadores somos los espectadores.

Un nuevo episodio de 'La casa del dragón' estará disponible cada lunes en Max, hasta el último, que se estrena el 5 de agosto.