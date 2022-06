'The Last of Us': la directora Jasmila Zbanic avanza las primeras claves de su trabajo en la serie de HBO

Jasmila Zbanic es una de los directores de la primera temporada de 'The Last of Us'.

The Last of Us no llegará hasta 2023, pero una persona vinculada directamente con la adaptación del videojuego creado por Neil Druckmann acaba de ponernos los dientes muy largos. SERIES & MÁS ha hablado con la directora Jasmila Zbanic, uno de los fichajes estrella de la producción de HBO capitaneada por Druckmann y el showrunner Craig Mazin (Chernobyl).

La cineasta serbia ha adelantado desde el Festival Cinema Jove de Valencia, en el que forma parte del jurado, las primeras claves de su participación en la esperada serie protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsay. “Fue una sorpresa enorme cuando Craig Mazin se puso en contacto conmigo. A mí me había gustado mucho lo que había hecho con Chernobyl. Tuvimos una reunión maravillosa por Zoom. Creo que es una de las personas más inteligentes y talentosas que he conocido nunca”.

El primer proyecto de Mazin después de enamorar al público y la crítica con su descarnada y honesta visión de la catástrofe de Chernóbil ha sorprendido en la industria con la selección de directores que ha hecho el showrunner para ejecutar su visión. El ruso Kantemir Bagalov (Una gran mujer, Demasiado cerca), el sueco-iraní Ali Abbasi (Border, Holy Spider) y la serbia Jasmila Zbavic (ganadora del Oso de Oro por El secreto de Esla y finalista al Oscar por Quo Vadis, Aida?) llegaron al proyecto a pesar de no haber trabajado nunca en Hollywood y en televisión. O precisamente por eso.

La primera imagen de 'The Last of Us', una serie que ha fichado a tres cineastas de autor europeos para su adaptación.

En lugar de recurrir a veteranos del medio, Mazin buscó a sus directores en el cine de autor y los festivales de Cannes y Venecia. “Yo nunca había hecho televisión, pero me pareció un proyecto muy interesante y me llamaba la atención trabajar con ese equipo. La experiencia en el set ha sido increíble y estoy segura de que va a ser una gran serie”, promete la directora.

“Craig nos daba mucha libertad a todos los directores. Lo que hagas tiene que ser orgánico con el resto de capítulos de la serie, pero te daba mucho espacio para probar cosas y darle tu toque personal y tu sensibilidad. Creo que tuvo una idea brillante porque cada uno tenía ideas muy originales y diferentes”, explica Zbanic.

“Estoy seguro de que no debió ser fácil para él, porque todos teníamos que encajar en el sistema estadounidense y nosotros veníamos de industrias y métodos que no tenían nada que ver. Teníamos muchísimas preguntas, estábamos acostumbrados a hacer las cosas de otra forma en Europa. Fue muy paciente y estaba decidido a sacar algo muy concreto de nosotros. Para Craig hubiera sido mucho más fácil haber fichado a directores americanos o a gente que hubiera hecho televisión antes”.

Jasmila Zbanic en el rodaje de 'Quo Vadis, Aida?'.

La argentina Lucrecia Martel fue noticia cuando contó en una entrevista que Marvel se había puesto en contacto con ella para ver si la autora de Zama estaba interesada en hacerse cargo de la película en solitario de Black Widow. En esa reunión. “No te preocupes por las escenas de acción, de eso nos haremos cargo nosotros”, le dijeron en la reunión, para sorpresa de una directora que acabaría rechazando la oferta. Zbanic explicaba que ese no había sido el caso en The Last of Us. “En mi episodio no había demasiada acción. Teníamos caballos, momento que parecían sacadas de un wéstern… Yo dirigí todas las escenas que me tocaban, claro, incluso las de segunda unidad”.

Para la serbia, The Last of Us ha sido su primera experiencia profesional fuera de su país. “He disfrutado mucho con todo el proceso. Hay muchas cosas que son iguales, como establecer el tono de una historia o dirigir actores. Lo que es muy diferente es el sistema de trabajo. Sabía que tenía que adaptarme a la idea de que hubiera mil personas trabajando en un engranaje muy grande. Este engranaje no se iba a adaptar a mí, tenía que ser al revés. He hecho todo lo posible para aprender a formar parte de una maquinaria sin tener que perder mi voz por el camino. Estoy muy feliz con esta experiencia”.

No parecen palabras vacías. Según adelantó en primicia a SERIES & MÁS, Zbanic está negociando con una compañía de Hollywood para dirigir su primera película de acción.

'The Last of Us' se estrenará próximamente en HBO Max.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan