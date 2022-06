Las mejores series de junio de 2022: de 'Ms. Marvel' a 'Gaslit'

Llega el momento de repasar los estrenos más destacados que nos ha dejado el mes de junio en las plataformas de streaming de España y ya podemos decir que el verano de series ha empezado con muy buen pie. Del esperado regreso de Borgen al final de Peaky Blinders o el estreno de Ms. Marvel, hemos tenido novedades potentes para todos los gustos.

En la lista tampoco podía faltar la serie meta de Olivier Assayas con Alicia Vikander, la miniserie histórica sobre el Watergate protagonizada por Julia Roberts o Intimidad, la mejor serie española de Netflix en lo que llevamos de año. Estas son las series con las que tenéis que poneros al día si queréis llegar con los deberes hechos para las listas de lo mejor de 2022.

'Borgen', temporada 4 (Netflix)

En su regreso, casi diez años después del final de su tercera temporada, Borgen propone un escenario mucho más pesimista. Birgitte Nyborg, la líder de un partido de nueva formación que renunció a volver a ser la Primera Ministra de Dinamarca para no tener que renunciar a sus principios políticos.

En esta entrega, Nyborg acaba de ser nombrada como la nueva ministra de Asuntos Exteriores cuando una empresa encuentra petróleo en Groenlandia, una región dependiente del gobierno danés y que despierta el interés de los principales agentes internacionales. Las guerras internas con el gobierno, su propio partido y sus ideales, derivadas de este descubrimiento arrastran a la política a un lugar inédito en Borgen, en ocho nuevos episodios que exploran la crispación política, social y mediática de la última década.

Crítica: 'Borgen', Birgitte Nyborg abraza el lado oscuro en una secuela más serializada y global

'Irma Vep' (HBO Max)

Tal como hizo en la película del mismo nombre de 1996, Olivier Assayas sigue en esta miniserie de HBO Max al equipo que intenta adaptar el mítico serial de 1915, Les Vampires, y a su protagonista, una estrella estadounidense de películas de acción, que aspira capturar la magia de su sensual e icónica villana: Irma Vep.

Entretenida sátira sobre la industria audiovisual, en la que Olivier Assayas explora las fronteras entre arte y producto, realidad y ficción, obra original y derivada, cine y televisión. Una inteligente mirada a la vida detrás de cámaras y un fascinante ejercicio de metaficción protagonizado por una espectacular Alicia Vikander, acompañada por un elenco en el que no desentona ninguna pieza.

Crítica: 'Irma Vep', la entretenida sátira meta de Olivier Assayas en HBO Max es la serie del verano

'Ms. Marvel' (Disney+)

Kamala Khan, es una adolescente de origen pakistaní que vive una vida ordinaria en Nueva Jersey. No ha recibido ningún tipo de entrenamiento, no tiene una inteligencia ni talentos extraordinarios, un traje o armadura desarrollado tecnológicamente, mucho dinero o un origen marcado por evento trágico. Lo que caracteriza a Kamala es que es una fan de los superhéroes (en particular, de Carol Danvers) que un día descubre que tiene poderes. Kamala somos todos.

Ms. Marvel captura el encanto original de los cómics y sorprende con su vibrante propuesta, porque tiene mucha personalidad y no se parece a ninguna otra producción de Marvel Studios. Iman Vellani, la desconocida actriz elegida para interpretar al personaje en la serie, es Kamala desde el primer minuto en este cautivador coming of age que lo tiene todo para ser la mejor serie de superhéroes de Disney+ y nuestro lugar feliz este verano.

Crítica: La serie 'Ms. Marvel' captura el encanto original de los cómics y sorprende con su vibrante propuesta

'Intimidad' (Netflix)

Inspirada en el caso de Olvido Hormigos y Verónica, la trabajadora de Iveco, de las que se filtraron vídeos sexuales explícitos sin su consentimiento, en Intimidad Itziar Ituño interpreta a Malen, vicealcaldesa de Bilbao y la principal apuesta del poderoso partido político al que representa para convertirse en la candidata a la alcaldía. Su carrera parece imparable hasta que un día se hace viral un vídeo íntimo de la política.

Ituño, Ana Wagener, Verónica Echegui, Patricia López Arnaiz y Emma Suárez encabezan el reparto de la serie creada por Laura Sarmiento y Verónica Fernández a través de la cual se explora cómo afecta un delito como este a la vida personal y profesional de las víctimas y también a su familia. El punto de vista lo tienen cuatro personajes que tienen en común que son mujeres, y por el hecho de serlo sufren las consecuencias directas de la violencia machista que permea toda la sociedad.

Crítica: 'Intimidad', un crudo relato sobre la violencia machista y la culpabilización de la víctima

'The Boys', temporada 3 (Amazon)

Tráiler de 'The Boys' | Temporada 3 | Amazon Prime Video

Tras el emotivo desenlace de la segunda temporada, esta nueva entrega se enfrentaba a muchas cuestiones, como el hecho de que Carnicero ahora tenga poderes y sus ojos puedan lanzar rayos láser, algo que parece poco agradable y difícil de controlar, o el estado anímico de Patriota, que parece estar más desquiciado que nunca.

La serie sube un escalón más, atreviéndose a ser más violenta (aunque parezca imposible), volviendo a la acción, el frenesí y la osadía que la caracterizan. The Boys ha salido ganando con un nuevo supersoldado como Soldier Boy (Jensen Ackles) -parodia de Capitán America-, la llegada de la Condesa Carmesí (Laurie Holden) -una versión de Bruja Escarlata- y la unión de Gunpowder al grupo (Sean Patrick Flannery), un especialista en armas de fuego y explosivos, entre otras caras nuevas.

Crítica: 'The Boys 3', la serie estrella de Amazon regresa más diabólica, sangrienta y visceral que nunca

'Gaslit' (Starzplay)

Destapado en la década de los 70, el Watergate, uno de los escándalos políticos más conocidos, fue el caso de corrupción que acabó con el mandato del presidente Richard Nixon. En este thriller político se aborda la historia desde una nueva perspectiva, la de Martha Mitchell, la primera denunciante del caso, la persona que hizo saltar la alarma sobre la implicación de Nixon, que había sido olvidada por la sociedad e ignorada por la ficción, hasta ahora.

Gaslit rescata uno de los episodios más controvertidos en la historia de Estados Unidos con un objetivo claro: reírse del patetismo detrás del escándalo y hacer justicia con una mujer que la América de la época decidió fetichizar, juzgar e ignorar. Julia Roberts en el papel de Martha Mitchell, y Shea Whigham como Gordon Liddy, el jefe operativo de la operación de espionaje que acabó con la presidencia de Nixon, merecen estar nominados en los Emmy por estas interpretaciones.

Crítica: 'Gaslit', una cínica y revisionista historia del Watergate con Julia Roberts y Shea Whigham luciéndose

'Barry', temporada 2 (HBO Max)

En esta temporada la serie habló de depresión, trauma, violencia de género, el peso de la culpa y hasta una descorazonadora terapia de conversión sexual. Más oscura que nunca, sin embargo, encontró espacio para el humor absurdo que la caracteriza, y volvió a lucirse con escenas de acción memorables y ejercicios de dirección deslumbrantes. Como su sexto episodio, que seguro estará nominado en los apartados técnicos de los Emmy.

Cada encuadre derrocha elocuencia y sus secuencias son un espectáculo tanto en las escenas de acción como en las más íntimas. De persecuciones en motos por las autopistas de Los Ángeles a escenas minimalistas con dos personajes en un garaje vacío o dentro de un coche, visualmente Barry siempre es estimulante y es una de las mejores series de la actualidad.

Crítica: Si no estás viendo 'Barry' te estás perdiendo la mejor serie en emisión

'Peaky Blinders', temporada 6 (Netflix)

A pesar de que no es la temporada más intensa ni la más sorprendente de la serie, nunca pierde el estilo visual y la atmósfera que la hacen tan adictiva y magnética, porque ver Peaky Blinders siempre es una buena experiencia.

Ha jugado en su contra, sin embargo, saber de antemano que no este no sería un final definitivo (la historia continuará en una película), porque lo que debería haber sido un cierre memorable queda deslucido por la inevitable sensación de que después de ver un último plano que debería haber sido épico podría aparecer una cartela de "X años más tarde".

Crítica: 'Peaky Blinders', un final con buenos momentos que no está a la altura de la épica de la serie

