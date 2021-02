‘El internado: Las Cumbres’: los secretos y claves de la serie de Amazon según su creadora Laura Belloso

Un grupo de adolescentes, aislados en un internado en mitad de ninguna parte, se enfrentan a una terrorífica amenaza con elementos históricos y sobrenaturales. Si les suena la premisa, es porque entre 2007 y 2010 una serie de Antena 3 y Globomedia creó una adictiva fórmula con elementos como la fantasía, el terror y la adolescencia. El internado demostró entonces que se podía hacer otro tipo de televisión en nuestro prime time, descubrió a Blanca Suárez y lanzó las carreras de Ana de Armas, Yon González y Martiño Rivas. Casi nada. Más de una década después del final de la serie original, las productoras The Mediapro Studio y Buendía Estudios se han asociado para recuperar una marca emblemática y crear un nuevo misterio para la generación Z. Los espectadores podrán comprobar los resultados el próximo viernes, 19 de febrero, con el estreno en Amazon Prime Video de los ocho episodios que forman la primera temporada de El internado: Las Cumbres.

El último revival en esta moda nostálgica que acaba de llegar a España se desmarca de las polémicas protagonizadas por FoQ: El reencuentro y Los protegidos. El anuncio de sus regresos dejó un sabor agridulce en la industria audiovisual española cuando sus respectivos creadores (Carlos Montero y Darío Madrona) confirmaron que Atresmedia no se había puesto en contacto con ellos ni siquiera para avisarles de que iban a recuperar las series que ellos habían creado. Detrás de la continuación espiritual de El internado está Laura Belloso, cocreadora de la serie original y showrunner durante casi todas sus temporadas. “Fue una sorpresa. Tenía otros proyectos y no se me había pasado por la cabeza recuperar El internado. Al principio fue desconcertante, tuve que investigar hasta qué era un reboot”, reconoce la también creadora de Luna, el misterio de Calenda.

Belloso no es la única que vuelve a ponerse, metafóricamente hablando, el inolvidable uniforme de la serie adolescente. De los más de treinta guionistas que pasaron por la Laguna Negra, han regresado cinco de ellos. “Después de la serie, seguí trabajando con gente de El internado: Abraham Sastre, Sara Belloso, y Asier Andueza [cocreador de Las Cumbres]. También a veces con Verónica Marzá. Era importante porque hacer una serie de misterio conlleva una serie de códigos y es más fácil trabajar con alguien con el que tienes experiencia y complicidad”.

Misma marca, distinta serie

Aunque la serie recupera la emblemática marca creada por Daniel Écija, Rocío Martinez Llano, Juan Carlos Cueto y la propia Belloso en 2007, las reglas son distintas esta vez. “Estamos en otro colegio, con otros personajes y con otro misterio”, aclara la guionista. En el primer episodio aparecen dos actores de la serie original. Las conexiones con la Laguna Negra acaban ahí. Adiós a las fantasías de los seguidores de ver a Marcos como director del nuevo internado o a Vicky como profesora de informática. “No sé qué tipo de trauma les podría llevar a dar clases en un sitio donde otra vez suceden cosas terroríficas”, reconoce entre risas Belloso. “Había una imposibilidad narrativa ahí. Vivimos en el mismo universo narrativo, pero lo que sucede en este lugar es completamente diferente. Los protagonistas vuelven a ser adolescentes sobrepasados por las circunstancias. Ese es el ADN de El internado que queríamos recuperar”.

El panorama audiovisual en España en 2021 es muy diferente al que había entonces. “Cuando hicimos la serie original no había habido casi series de misterio. Estábamos adentrándonos en un territorio virgen”, confiesa con cierto orgullo la capitana del barco de la producción durante tres años de su vida. “Las Cumbres se ha hecho con la idea de atraer a los nostálgicos, pero también había que destacar en un universo en el que hay de todo. Necesitábamos buscar nuestra propia personalidad. Eso pasaba por darle más terror y que el sitio fuera muy particular. El nuevo internado es un lugar con una disciplina que roza la crueldad porque todos traen una mochila de malos comportamientos. La propia institución es un enemigo”, advierte Belloso.

El internado protagonizó un icónico cliffhanger en la televisión española cuando el final de la cuarta temporada reveló que detrás de todos los misterios de la Laguna Negra estaban los nazis. Aquí no habrá espacio para los herederos de Adolf Hitler, pero sus responsables seguirán jugando con la audiencia. “Veremos una tenebrosidad que no habíamos visto antes. Tenemos una logia satánica relacionada con el bosque, la Edad Media, el monasterio... Hay crímenes rituales que dan mucho miedo y que te ponen las cosas muy arriba”, promete la productora ejecutiva y guionista. “Volvemos a crear una mitología relacionada con el misterio y jugamos con ella desde el principio. Los más atentos podrán encontrar símbolos en los lugares más inesperados, dobles sentidos de libros antiguos… Tenemos muchos huevos de Pascua que vamos dejando por ahí y se irá revelando qué quieren decir. Un monasterio medieval da mucho juego”.

Abrazando el terror

Claudia Riera esconde un secreto. Amazon Prime Video

“Cuando hicimos la serie original estábamos obligados a hacer una serie generalista para todos los públicos. Era un momento completamente distinto al que estamos viviendo ahora”. Durante sus 71 episodios en antena, El internado promedió un 20% de share y 3.670.000 espectadores. “Ahora sabíamos que podíamos ir más allá. Estamos en una plataforma y sin abandonar la ambición de tener un público muy amplio, esta vez nos podemos permitir acercarnos más al terror”. Además de contar con Jesús Rodrigo (el director más veterano de la serie original, con 31 episodios firmados por él) para marcar el tono y estilo de Las Cumbres, se han incorporado a la serie un músico (Víctor Reyes, Buried y ganador del Emmy por El infiltrado) y dos cineastas con experiencia en el género como Carles Torrens (Animal de compañía) y Denis Rovira (La influencia).

Las infantiles tramas protagonizadas en la serie original por las niñas Evelyn y Paula ya no tienen cabida en Las Cumbres. “Es liberador no tener que hacer una trama para cada target, seguir esa fórmula tan rígida y que quizás nos autoimponíamos para hacer esa televisión generalista. Nos limitaba mucho, aunque creo en ese sentido El internado era bastante valiente. Entonces la ambición era sentar a toda la familia delante del televisor. Había ciertas consignas que todos seguíamos. Abuelos, niños, adolescentes… todos debían tener su trama”, recuerda la guionista sobre un modelo extendido en España precisamente por Globomedia en los años 90 con series como Los Serrano y Médico de familia.

Nuevos desafíos

“Lo más complicado ha sido tramar el misterio. Es un parto en cada capítulo. Ahora vamos más al grano. Tenemos episodios más cortos, estaban pensados los ocho capítulos y vas sobre seguro. Pero es difícil general la historia. No es una serie fácil de escribir ni de pensar”. El equipo liderado por Belloso tenía claro que no podían vivir las rentas de la serie original. “De arranque el desafío es dotar de una personalidad propia a la nueva historia. Es muy fácil caer en lo que ya teníamos. Una vez generamos el entorno, ha sido gratificante encontrar guiños y recuperar imágenes que fueron icónicas en el antiguo internado y que le dan cierta épica a la continuación”.

Asia Ortega y Albert Salazar protagonizan 'El internado: Las Cumbres'. Amazon Prime Video

La sombra de Marcos, Iván, Julia, Carol, Roque y Vicky es alargada para los espectadores. Las Cumbres ha apostado por dos adolescentes muy distintos para liderar sus tramas. “La serie sigue siendo muy coral, pero nos centramos en Amaia (Asia Ortega) y Pol (Albert Salazar) porque ahora hacemos episodios de 50 minutos y el formato es distinto. Las Cumbres está más centrada en el misterio, en las relaciones y en la propia mirada de esos dos adolescentes. Ella es muy visceral e impulsiva. Con él hemos querido romper el tópico del chico de serie. Pol no es el líder de ningún grupo, va a su bola, mira el mundo un poco de reojo”.

A pesar de que no haya espacio para referencias culturales, sociales o políticas del presente, la primera colaboración de Atresmedia y Amazon desde Pequeñas coincidencias está ambientada en la España contemporánea. “En El internado jugábamos en dos tiempos. Aquí queríamos hacer un diseño muy actual de los personajes, que fueran chicos del siglo XXI. Como nuestros chavales tienen prohibidas las redes sociales, que es el peor enemigo de este tipo de misterios, no ha sido difícil traer la historia a nuestro tiempo. Si no hubiéramos encontrado la solución narrativa a los problemas que trae la tecnología a estas historias, a lo mejor nos hubiéramos planteado ambientar la serie en otra época. No ha hecho falta”.

La primera temporada completa de ‘El internado: Las Cumbres’ llega a Amazon Prime Video el 19 de febrero. A Antena 3 no llegará hasta 2022.

