Así es 'She-Hulk: Abogada Hulka', la nueva serie de Marvel en tono de comedia legal que estrena Disney+

Tenemos nueva superheroina en el universo Marvel. Después de la introducción de Kamala Khan, le llega el turno a Jennifer Walters en She-Hulk: abogada Hulka, la serie que estrena Disney+ el 18 de agosto, con Tatiana Maslany en el papel principal.

Siguiendo la estela de Ms. Marvel y dejando atrás las narrativas postraumáticas de Bruja Escarlata y Visión o Falcon y Soldado de Invierno, la nueva serie continúa en la línea más desenfadada que elige la comedia como base a la que añaden los géneros específicos de cada propuesta en particular. En el caso de She-Hulk este será, principalmente, el drama legal, pero también tendrán mucha importancia la familia, los amigos, el romance, los retos laborales y, por supuesto, la acción superheroica.

SERIES & MÁS estuvo presente en la rueda de prensa virtual de presentación de la serie, en la que participaron Tatiana Maslany y Ginger Gonzaga, que dan vida a Jennifer Walters y su amiga Nikki; junto a Jessica Gao, la showrunner responsable de la adaptación, y Kat Coiro, directora de seis de los nueve episodios de la temporada, quienes nos contaron algunas de las claves de esta nueva propuesta de Marvel.

Quién es Jennifer Walters

Tatiana Maslany es Jennifer Walters en 'She-Hulk'

Después de un accidente en el que su sangre entra en contacto con la de su primo Bruce Banner, Jennifer Walters despierta su alter ego: una mujer verde de dos metros increíblemente fuerte. Pero, a diferencia del Hulk que conocemos, Hulka tiene la capacidad de pasar de un estado a otro sin esfuerzo y manteniendo siempre su consciencia y personalidad.

Su nuevo estatus como superheroina traerá consigo ventajas, algunas mundanas y otras de mayor privilegio, pero también algunos retos. El mar de esas contradicciones será el que tendrá que navegar Walters en esta temporada, en la que añadirá algunos dilemas y sacrificios a los desafíos inherentes como mujer en los espacios laborales y personales.

Tres series en una: Superpoderes, comedia y trama legal

Tatiana Maslany como Hulka

Si Jessica Gao tuviera que describir la serie eligiendo el género principal, diría que es una "comedia legal de media hora", pero cada episodio tiene un sabor distinto. Así lo explica su directora, Kat Coiro, que señala que "además de vivir en un universo de ambición cinematográfica, como todos los productos de Marvel, también combinan elementos de drama, acción y suspense".

"Jennifer Walters estaba rompiendo la cuarta pared mucho tiempo antes de la llegada de 'Deadpool' o 'Fleabag'". Kat Coiro

Otra de las características que hacen especial a She-Hulk es que ofrece un vistazo a la vida cotidiana, incluso mundana de la vida de un superhéroe, pero sobre todo, el recurso de ruptura de la cuarta pared, "lo más importante para mí es el humor meta y la autoconsciencia; fue la colección de John Byrne la que he hizo enamorarme del personaje", reconoce Gao, que también añade que el tono cómico, ligero y refrescante era su prioridad.

"Jennifer es consciente de la audiencia e interactúa con ellos como si fuera un superpoder. Sabe que la estáis viendo, es como una hiperconsciencia". Tatiana Maslany

Quién es quién en la serie

Junto a Tatiana Maslany en el doble papel principal hay un elenco de secundarios encabezado por Ginger Gonzaga, que interpreta a Nikki, la mejor amiga de Jennifer Walters, su asistente legal y el principal apoyo de Hulka.

Josh Segarra es Augustus Pugliese, miembro de la firma legal a la que se incorpora Walters, que pronto entra en el pequeño círculo de las dos amigas que inmediatamente lo hacen sentir parte del grupo. Mallory Books, interpretada por Renée Elise Goldsberry, es la abogada estrella de la firma, que no está muy contenta con la llegada de una superheroina que puede hacer de menos los logros que tanto esfuerzo le ha costado conseguir en su carrera.

Nikki y Jennifer, amigas inseparables

La némesis de Jennifer Walters es Titania, una influencer narcisista que también tiene superpoderes y hasta la llegada de Hulka era considerada la mujer más fuerte del planeta, a quien da vida Jameela Jamil.

También veremos a Tim Roth como Emil Blonsky, Abominación, papel que retoma después de la película Increíble Hulk de 2008, y a Charlie Cox como Matt Murdock, en su reintroducción al universo Marvel después de la serie Daredevil de Netflix.

Jameela Jamil es Titania en 'She-Hulk'

Detrás de cámaras

Jessica Gao, guionista que ha trabajado en series como Rick y Morty o Silicon Valley, ha sido la encargada de la adaptación de los cómics y es la showrunner de la temporada, un cargo que ha conseguido después de no haber sido elegida en las tres veces anteriores que se postuló como guionista de una de las series de Marvel, "supongo que en mi caso a la cuarta va la vencida", afirmó entre risas después de reconocer que este es su trabajo soñado.

El trabajo de dirección se lo reparten Kat Coiro, responsable de seis de los nueve episodios de la temporada (1, 2, 3, 4, 8 y 9), que ha trabajado previamente en series como Girls5eva, Dead to Me, Colgados en Filadelfia o Mozart in The Jungle; y Anu Valia, con créditos en Genera+ion, And Just Like That..., The Other Two o Yo nunca, se encarga de los tres episodios restantes.

'She-Hulk: Abogada Hulka' se estrena el 18 de agosto en Disney+.

