Disney+ enseña un nuevo tráiler de 'Andor' y retrasa su estreno para huir del duelo televisivo del año

Andor cambia de fecha de estreno en Disney+. Finalmente, la nueva serie de la franquicia Star Wars y Lucasfilm se estrenará el 21 de septiembre en lugar del anteriormente anunciado 31 de agosto. El spin-off centrado en la historia de Cassian Andor -interpretado por Diego Luna, un héroe al que vimos por primera vez en Rogue One: Una historia de Star Wars- evitará así la competencia con los estrenos de El señor de los anillos: Los anillos del poder y La casa del dragón.

Andor tiene lugar antes de los acontecimientos de Rogue One y explora una nueva perspectiva de la galaxia Star Wars, centrándose en el trayecto de Cassian Andor, un soldado, piloto y oficial de inteligencia de la Alianza Rebelde, muy capacitado a la hora de moverse por los lugares más recónditos de la galaxia. La serie cuenta cómo nació la Rebelión en contra del Imperio y cómo las personas y los planetas se involucraron en ella. Esta es una era llena de peligro, decepción e intriga donde Cassian emprenderá un camino que lo convertirá en un héroe rebelde.

El creador y showrunner de la serie es Tony Gilroy, el director y guionista encargado de las escenas adicionales que salvaron el montaje de Rogue One. En el equipo de guionistas destacan Stephen Schiff (The Americans), Beau Willimon (House of Cards) y Dan Gilroy (Kong: La Isla Calavera). Delante de las camáras, Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough y Kyle Soller acompañan en el reparto al actor mexicano.

