La razón por la que fue reemplazado Spencer Treat Clark, el niño que interpretó a Lucius en 'Gladiator'

Más de veinte años después del estreno en cines de Gladiator, esta semana llega a los cines su secuela. Aquel largometraje ayudó a que muchos actores consiguieran labrarse una carrera en la industria, como por ejemplo Spencer Treat Clark, que interpretó a Lucius, el hijo de Lucilla cuando tenía 13 años. Y que en Gladiator II ha sido reemplazado por Paul Mescal.

Clark daba vida al sobrino de Cómodo (Joaquin Phoenix), pero no regresará para la esperada secuela. Sobre esto mismo habló en una entrevista con People, abordando el hecho de que Paul Mescal tome el relevo.

"La película tiene muy buena pinta y Paul va a hacer un gran trabajo. De hecho, he escuchado cosas muy buenas sobre el filme... Me siento como si hubiera sido hace 25 años, pero para algunas personas, verme como un adulto y decir: 'Oh, Dios mío, tienes razón. Fuiste Lucius en Gladiator', es una locura. Pero estoy muy emocionado por ver la película y ver lo que Paul le ha aportado. Estoy emocionado por ello", expresó.

Aunque podría haber sido una opción que Clark interpretara a Lucius en la secuela, el actor tenía 36 años cuando Gladiator II inició su fase de producción y esto fue un problema para Ridley Scott y sus intenciones de retratar al personaje.

La decisión de elegir a Paul Mescal como Lucius surge del deseo de Ridley Scott de que el personaje pareciera más joven. Aunque la sinopsis oficial de la secuela dice que la película tiene lugar más de dos décadas después de lo narrado en la película original, el director dijo que la historia tiene lugar entre 12 y 15 años después de que Lucius fuera separado de su madre a los 12 años. Esto quiere decir que Lucius tiene entre 24 y 27 años en la secuela, y que es mucho más joven que Clark.

Así será 'Gladiator II'

'Gladiator 2'

La secuela retoma la historia dos décadas después del final de aquella película y sigue a Lucio Vero 'Lucius' (Paul Mescal), el sobrino del emperador Cómodo e hijo de Lucila, a quien salvó Maximus, cuando se adentra en el mundo del combate de gladiadores.

El nieto del antiguo emperador de Roma Marco Aurelio e hijo de Lucilla, con quien no tiene relación desde hace 15 años, vive ahora con su mujer y su hijo en Numidia Lucio, y aún recuerda el día en el que vio a su héroe de la infancia desafiar a todo un imperio desde la arena.

La historia comienza cuando los soldados romanos, dirigidos por el general Marco Acacio (Pedro Pascal), que se formó con Maximus, invaden el país y obligan a Lucio a convertirse en esclavo.

Inspirado por la historia de Máximus, Lucio decide luchar como gladiador bajo la tutela de Macrino (Denzel Washington), un antiguo esclavo que se opone al gobierno de los jóvenes emperadores Caracalla y Geta, mantiene un establo de gladiadores y trabaja como traficante de armas, al tiempo que proporciona alimentos y petróleo a los ejércitos de Europa.