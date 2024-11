Este drama judicial con Nicholas Hoult acaba de estrenarse en cines en España: del mejor cine de Clint Eastwood

Hay directores que han decidido dedicar su vida por completo al cine. Uno de ellos es Clint Eastwood, que a sus 94 años continúa rodando y produciendo películas. La más reciente ha sido Jurado nº 2, un drama judicial que acaba de estrenarse y que será uno de los últimos largometrajes de su carrera.

Producida por Warner Bros. Pictures, Jurado nº 2 cuenta la historia de Justin Kemp (Nicholas Hoult), un hombre de familia que, como miembro del jurado en un juicio por asesinato de gran relevancia, se enfrenta a un grave dilema moral... un dilema que podría utilizar para influir en el veredicto del jurado y, en última instancia, para condenar -o liberar- al acusado de asesinato.

Junto a Nicholas Hoult (El menú), la película está protagonizada por la nominada al Oscar Toni Collette (El sexto sentido), el ganador del Oscar J.K. Simmons (Whiplash), Chris Messina (Air, Basado en una historia real), Gabriel Basso (El agente nocturno), Zoey Deutch (The Politician, Zombieland: Mata y remata), Cedric Yarbrough (Sin edulcorar), Leslie Bibb (Palm Royale, Tag) y Kiefer Sutherland (Sucesor designado). También cuenta con Amy Aquino (Bosch) y Adrienne C. Moore (Orange Is the New Black).

Tráiler de 'Jurado Nº 2'

Sobre si Jurado nº 2 será o no la última película del director habló el productor Tim Moore, que lleva trabajando con Eastwood durante más de dos décadas, habiendo producido películas como El Francotirador, Cry Macho, Richard Jewell, Mula, J. Edgar, 15:17 Tren a París, Jersey Boys o Sully.

En una entrevista con Deadline, se le preguntó si esta sería la despedida del cineasta, pero el productor afirmó que no lo sabía, añadiendo que Eastwood había dicho que tenía pensado retirarse durante un tiempo. "¿Quién sabe? Ya hace tiempo que lo dice... A sus 94 años sigue haciendo películas. Llevo 23 años con él. Siempre dije que me retiraría antes que él y todavía no lo he hecho...", comentaba Moore.

Desde que comenzó en 1955 con sus primeros proyectos para la televisión, la carrera cinematográfica de Eastwood ya abarca casi siete décadas, con hasta 73 créditos como actor. Siempre ha sido un icono del western, pero su trayectoria cambió cuando se puso detrás de la cámara y dirigió Play Misty for Me en 1971. A partir de aquel momento, se convirtió en uno de los cineastas más aclamados de Hollywood, llegando a ganar hasta cuatro premios Oscar y no parece tener la intención de bajar el ritmo.

Tarde lo que tarde en llegar su última película, lo cierto es que su cine sigue evolucionando con él y podremos seguir disfrutándolo tanto como él.