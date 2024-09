La última película de Johnny Depp existe gracias a Al Pacino: "Cuándo él habla, tú escuchas"

Johnny Depp ha visitado España para presentar Modi. Three Days on the Wings of Madness, su segunda película como director, en la premiere mundial que tuvo como marco el Festival de Cine de San Sebastián.

En la rueda de prensa realizada el lunes 24 de septiembre, el actor y cineasta explicó a los periodistas presentes que Al Pacino, actor con el que coincidió en Donnie Brasco, fue el primero en hablarle del proyecto.

"Recibí una llamada muy extraña de Al Pacino, que me dijo: '¿Te acuerdas de este proyecto de Modigliani?', y me dijo que debería dirigirlo", explicó Depp. "Por alguna razón, Al me vio dirigiendo esta extraña máquina. Y cuando Pacino habla, tú escuchas, así que me puse a ello", añadió. "Pero no tenía ni idea de lo que sería hasta que las piezas del puzzle encajaron", recogió Deadline.

Johnny Depp y Al Pacino en el rodaje de 'Modi'

Depp reconoció sentir fascinación desde hace años por este personaje bohemio que rechazaba cualquier tipo de compromiso, un artista caótico en su vida y en su arte que enlaza muy bien con su esquema mental, un director más organizado y comprensivo con los actores que para explicar sus métodos de trabajo.

Una experiencia positiva

"Esta gente con tanto talento se puso manos a la obra", añadió Depp, señalando a su reparto.

"Solo he tenido que sentarme a ver qué hacían los actores, cómo vivían y reaccionaban a la historia, ha sido mucho más fácil (que The Brave), creo, la experiencia ha sido mil veces más positiva", ha dicho.

Los actores presentes elogiaron su dirección, que describieron como "fluida y respetuosa". Antonia Desplat dijo que el equipo a menudo sólo trabajaba en "una escena al día". "Esto es muy raro en un plató de cine. Confiamos en él y él confió en nosotros", dijo.

Modi es el segundo trabajo como director de Depp y llega casi tres décadas después de The Brave, su ópera prima como realizador, una experiencia que ahora le ha resultado "infinitamente más positiva", pues pudo sentirse libre como un "niño gigante".

"Hace 27 años, después de The Brave, lo último que quería era volver a intentar hacer una película", dijo. "Había demasiadas matemáticas. Te encuentras en una especie de agujero estructurado". "Nunca lo volveré a hacer", bromeó Depp respondiendo a la pregunta de si volvería a dirigir. Luego dijo que "quizá" vuelva a ponerse detrás de la cámara.

Riccardo Scarmacio, Louisa Ranieri, Bruno Gouery y Ryan McParland en 'Modi'

Sobre la película

La película se centra en un periodo de 72 horas en la vida del artista italiano Amedeo Modigliani (Ricardo Scamarcio) durante la Primera Guerra Mundial, mientras atraviesa un torbellino de creatividad y caos en las calles y bares de París, capturando los rostros de las personas que encuentra. Este periodo marca un giro decisivo en su vida y cimenta su fama como una leyenda del arte.

La película con un espectacular número en uno de los cafés más selectos del París de 1916 donde el joven pintor se busca la vida vendiendo pequeños dibujos a carboncillo de damas exquisitas a las que fascina, no por su arte, sino por su atractivo.

Tras una caótica pelea en la que sale herido en su mano izquierda, huye por las calles de París perseguido por la policía para buscar a su novia y musa, Beatrice Hastings (Antonia Desplat), pero esa noche solo encuentra apoyo en sus disparatados amigos artistas Maurice Utrillo (Bruno Gouery) y Chaim Soutine (Ryan McParland), tan pobres y hambrientos como él mismo.

En el reparto también figuran Stephen Graham, Al Pacino y Luisa Ranieri.

'Modi' se estrenará en España en 2025.