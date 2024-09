Sebastian Stan y Jeremy Strong brillan en el provocador tráiler de la película que Trump no quiere que veas

The Apprentice, la controvertida película biográfica del iraní Ali Abbasi (Border, Holy Spider) sobre el origen como magnate de Donald Trump que se estrenó con gran revuelo en el Festival de Cannes, y que encontró desde el inicio varios obstáculos para su distribución en Estados Unidos, ya tiene fecha de estreno.

Aunque los abogados del expresidente y candidato republicano para las elecciones de 2024 enviaron en mayo una carta de cese y desistimiento al cineasta y los productores de la película para impedir la venta de los derechos de distribución y el estreno en salas en Estados Unidos, según informó en su momento Variety, la película llegará a los cines de ese país un mes antes de las elecciones presidenciales.

"La película es un retrato justo y equilibrado del expresidente", dijeron los productores del filme en un comunicado. "Queremos que todo el mundo la vea y luego decida".

La película, de producción independiente, está protagonizada por Sebastian Stan como Trump durante sus primeros días como magnate inmobiliario en la década de 1980, mientras asciende al poder bajo la guía del abogado y manipulador político Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong, de Succession.

Ambientada durante los primeros años de la carrera empresarial de Trump, en la década de los 70, la película se centra principalmente en la relación de Trump y Roy Cohn, un fiscal de la ciudad de Nueva York que se destaca por trabajar con el senador Joseph McCarthy durante el Segundo Terror Rojo.

Se describe como "una narrativa de mentor-protegido que documenta el inicio de una dinastía estadounidense y aborda temas que incluyen el poder, la corrupción y el engaño".

Además de mostrar su evolución hacia el magnate negociador y triunfador que tanto caló en la sociedad, también enseña sus estrategias empresariales poco legales, el abuso de pastillas para adelgazar, liposucciones, injertos de cabello o la violación de su primera esposa Ivana (Maria Bakalova).

"Esta 'película' es pura difamación maliciosa, no debería ver la luz del día, y ni siquiera merece un lugar en la sección de DVD de una tienda de películas de descuento que pronto cerrará. Pertenece a un contenedor de basura", dijo Steven Cheung, director de comunicaciones de la campaña de Trump, en un comunicado.

En la rueda de prensa de la presentación de The Apprentice en Cannes, Abbasi respondió a las primeras amenazas legales de Trump, que se produjeron incluso antes de la proyección. "Todo el mundo habla de que ha demandado a mucha gente, pero no hablan de su tasa de éxito, ya sabes", dijo. También se ofreció a proyectar la película para Trump, diciendo: "No creo necesariamente que sea una película que le disguste".

El guion lo firma el periodista Gabriel Sherman y siempre se esperó que la película fuera polémica, ya que llega en plena campaña de elecciones presidenciales.

The Apprentice será distribuida en Estados Unidos por Briarcliff Entertainment, fundada por Tom Ortenberg, responsable de éxitos como Spotlight o Nightcrawler cuando estuvo a cargo de Open Road Films. Se estrena en cines el 11 de octubre y el primer tráiler tiene un tono provocador.