El emocionante documental sobre Christopher Reeve, el Superman definitivo: un hombre con espíritu de acero

'Super/Man: The Christopher Reeve Story'

Décadas antes de que los superhéroes se apoderaran de las pantallas de cine, Christopher Reeve hizo creer al mundo que un hombre podía volar. Pasó de actor desconocido a estrella de cine icónica como el Superman definitivo de la pantalla, pero le enseñó a todos el verdadero significado de heroísmo con su lucha como activista tras el accidente que le dejó tetrapléjico y dependiente de un respirador artificial.

A través de películas caseras nunca vistas y archivos personales, los cineastas Ian Bonhôte y Peter Ettedgui tejen en el documental Super/Man: The Christopher Reeve Story una doble narración avanzando y retrocediendo en el tiempo, para explorar el impacto que tuvieron en su vida dos momentos cruciales en la carrera de Christopher Reeve: su elección para el papel de Superman en 1978 y su parálisis en 1995.

En este documental que se estrenó en el Festival de Sundance en enero de este año, y que llega ahora a la gran pantalla, allegados de Reeve hacen gala de una notable franqueza en sus reflexiones sobre la vida antes y después del accidente.

Christopher Reeve, el SuperMan definitivo

También muestra las primeras entrevistas ampliadas jamás filmadas con los tres hijos de Reeve sobre su padre, y entrevistas con actores de Hollywood de primera fila que fueron colegas y amigos de Reeve.

El resultado es una película profundamente conmovedora que pone en primer plano al hombre detrás de Superman, mostrando un retrato completo que abarca tanto los momentos álgidos e inspiradores como las oscuras profundidades del viaje de Reeve.

Su carrera

A lo largo de sus 34 años de carrera, Reeve acumuló numerosos créditos en el cine y la televisión, incluido el papel del protagonista de la película Superman y sus tres secuelas (1978-1987), una carrera por la que ganó un Premio de Cine de la Academia Británica, un Premio Emmy, un Premio Grammy y un Premio del Sindicato de Actores.

Tras el éxito de Superman, Reeve rechazó papeles en películas de acción, decantándose por películas pequeñas y obras de teatro con personajes complejos. Apareció en películas de gran éxito de crítica como En algún lugar del tiempo (1980), Las bostonianas (1984), El reportero de la calle 42 (1987) y Lo que queda del día (1993), y en las obras de teatro Fifth of July en Broadway y The Aspern Papers en el West End londinense.

'Super/Man: La Historia De Christopher Reeve' | Tráiler subtitulado

Su historia como activista

A partir de la década de 1980, Reeve se dedicó a defender causas medioambientales y de derechos humanos, así como la libertad de expresión artística.

Tras su accidente, Reeve abogó por la investigación sobre lesiones medulares, incluida la investigación con células madre embrionarias humanas, y por una mejor cobertura de seguros para las personas con discapacidad y sus derechos sociales.

La dedicación de Christopher y Dana Reeve a curar las lesiones medulares y mejorar la calidad de vida de las personas, cuidadores y familias afectadas por la parálisis continúa a través de la Fundación Christopher & Dana Reeve. La vida de Reeve llegó a su fin en 2004, a los 54 años.