Ridley Scott no se corta y aumenta el 'hype' de los fans: "'Gladiator 2' es la mejor película que he hecho"

Ridley Scott no se corta y alimenta el 'hype' de los fans: "'Gladiator 2' es la mejor película que he hecho"

Ha quedado para la posteridad como uno de los mejores memes de 2023, pero al ver las reacciones que se producen cada vez que surgen detalles o imágenes de la secuela de Gladiator se comprueba que realmente el Imperio romano es motivo de obsesión para muchos.

La película que protagonizarán Pedro Pascal (The Last of Us) y Paul Mescal (Aftersun), dos de los actores más queridos por los fans y codiciados por Hollywood, llegará a las salas antes de que acabe el año y su director adelanta que es su mejor película.

"Es lo mejor que he hecho nunca", dijo el Scott en una entrevista publicada en la revista Empire, que dedica su último número a Gladiator II con imágenes en exclusiva.

Estas son palabras mayores para el cineasta ganador del Oscar en el año 2000 por Gladiator, que tiene en su haber títulos como Alien: el octavo pasajero, Blade Runner o Thelma y Louise, algunos de los más influyentes de la historia del cine.

'Gladiator II'

Han pasado casi 25 años desde que el icónico Maximus Decimus Meridius de Russell Crowe pisó el Coliseo. La secuela retoma la historia dos décadas después del final de aquella película y sigue a Lucio Vero 'Lucius' (Paul Mescal), el sobrino del emperador Cómodo e hijo de Lucila, a quien salvó Maximus, cuando se adentra en el mundo del combate de gladiadores.

El nieto del antiguo emperador de Roma Marco Aurelio e hijo de Lucilla, con quien no tiene relación desde hace 15 años, vive ahora con su mujer y su hijo en Numidia Lucio, y aún recuerda el día en el que vio a su héroe de la infancia desafiar a todo un imperio desde la arena.

'Gladiator 2'

La historia comienza cuando los soldados romanos, dirigidos por el general Marco Acacio (Pedro Pascal), que se formó con Maximus, invaden el país y obligan a Lucio a convertirse en esclavo.

Inspirado por la historia de Máximus, Lucio decide luchar como gladiador bajo la tutela de Macrino (Denzel Washington), un antiguo esclavo que se opone al gobierno de los jóvenes emperadores Caracalla y Geta, mantiene un establo de gladiadores y trabaja como traficante de armas, al tiempo que proporciona alimentos y petróleo a los ejércitos de Europa.

La película fue escrita por David Scarpa y el reparto lo completan Joseph Quinn, Fred Hechinger, May Calamawy, Connie Nielsen (Lucilla) y Derek Jacobi (Gracchus), los dos últimos repitiendo los papeles que interpretaron en la película original.

'Gladiator 2' se estrena en los cines de España el 15 de noviembre.