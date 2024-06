Hablamos con los creadores de 'Del revés 2': "Hacer la película me ayudó de verdad a ser mejor padre"

Después de conquistarnos el corazón en 2015, Pixar promete volver a hacerlo con la secuela de Del revés (Inside Out 2), un largometraje que cuenta lo que ocurre en la cabeza de Riley mientras se adentra de golpe en una etapa tan turbulenta y llena de cambios como lo es la adolescencia.

En ese momento su sede central está siendo demolida para dar paso a algo totalmente inesperado: ¡nuevas emociones! Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco, que durante mucho tiempo han dirigido la operación con éxito, no están seguras de cómo manejar la llegada de Ansiedad y sus compañeras Envidia, Vergüenza y Ennui.

Del revés 2 se estrena en cines el 19 de junio y está dirigida por Kelsey Mann (Monstruos a la obra) y producida por Pete Docter. Ambos se animaron a compartir antes del lanzamiento cómo fue para ellos llevar a cabo este proceso creativo y cómo fue rodar la secuela de una película tan exitosa. Todo ello en una entrevista con SERIES & MÁS | EL ESPAÑOL.

'Del revés 2'

Uno de los mensajes más importantes que nos dejó Del revés fue que "todas las emociones son igual de válidas". Ahora, después de encontrar cierta estabilidad, llegan emociones nuevas como Ansiedad, dispuestas a hacer saltar todo por los aires. ¿Cómo fue llevar y transmitir esto en la película?

Kelsey Mann: Sí, en realidad queríamos profundizar en lo que has dicho, en el aprendizaje de Alegría, de que cada emoción tiene su lugar. Y entonces aparece la ansiedad y las otras emociones cuestionan todo y es como, ¿quiénes son estas personas? Salid de aquí.

Pero Alegría reacciona diciendo 'esperad, en la última película aprendí que cada emoción tiene su lugar'. Así que queríamos mostrar que eso era algo que había asumido como una lección. Pero le acaba saliendo el tiro por la culata con esta recién llegada. Y nosotros tomamos ese camino de manera consciente.

¿Ha cambiado la manera en la que vivimos la adolescencia para vosotros? ¿Es el cine una herramienta que queríais utilizar para mostrarlo?

Kelsey Mann: Es una época difícil, definitivamente difícil. Lo fue para mí y lo es ahora que tengo dos hijos. Cuando empecé este viaje con Del revés 2, mi hija tenía 13 años y mi hijo 14 y estaban pasando por lo que está pasando la protagonista. Y hacer toda la investigación previa realmente me ayudó a entender por lo que estaban pasando y ayudarles a superarlo.

Creo que esta película me ayudó de verdad a ser mejor padre. Así que he tratado de poner mucho de lo que he aprendido en ella para no sólo ayudar a las personas que ahora son adolescentes, sino también a los padres que están criando adolescentes. Para que puedan entender mejor por lo que están pasando.

"Lo que realmente me emociona de esta película es que puedo poner algo en pantalla que muestre que no estás solo aunque lo pienses o te sientas así a esa edad. Me hubiera venido bien tener una película como esta cuando era adolescente". Kelsey Mann, director de 'Del revés 2'

Pete Docter: Uno de los regalos que nos da este mundo, y espero que también al público, es la empatía, esa comprensión de los demás. Si tuviéramos un poco más de eso en el mundo, creo sería un lugar mejor. Pero a veces es muy difícil saber lo que pasa por la cabeza de otra persona. Así que espero que esta película ayude a la gente a entender eso un poco mejor.

Después de plasmar de una forma tan visual en pantalla estos conceptos tan complejos y abstractos, habéis ayudado a muchos espectadores a identificar sus emociones. ¿Creéis que Del revés 2 puede ayudar especialmente a los adolescentes a lidiar con esta época de cambios?

Pete Docter: Bueno, en primer lugar, espero que sea divertida, no sólo porque hay chistes, sino también bromas con las que te identificas y que te harán pensar: 'Ah, sí, yo también he experimentado eso y he pasado por esa situación'. Pero es que luego también profundiza y se mete en cosas bastante veraces.

Kelsey Mann: Todo esto muestra cómo tratar de lidiar con muchos sentimientos que tienes al mismo tiempo. Ocurre desde el principio, cuando empiezas a ser muy duro contigo mismo. A esa edad, de repente te comparas con los demás y sientes que no estás a la altura de tus propias expectativas ni de quién puedes llegar a ser.

Empiezas a ser muy duro contigo mismo, porque además crees que eres el único que estás pasando por eso. Y lo que realmente me emociona de esta película es que puedo poner algo en la pantalla que haga ver que no estás solo aunque lo pienses o te sientas así a esa edad. Me hubiera venido bien tener una película como esta cuando tenía esa edad. Así que estoy muy feliz y orgulloso de poder darle esto a otras personas.