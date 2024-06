Jeremy Renner se niega a volver a la saga de 'Misión imposible': "Podrían matar a mi personaje"

Mientras se acordaba de aquello, Renner se rio. “Le grité [al director Christopher McQuarrie]. 'Amigo, no me vas a hacer esto, no lo vas a hacer así de mal". Fue quizá esta la razón por la que el intérprete no volvió a Misión: Imposible después de Rogue Nation. Aunque nunca se ha cerrado por completo a regresar.

"Se suponía que debía hacer algo más con ellos", dijo Renner sobre el elenco de Misión: Imposible. “Adoro a estos muchachos. Quiero mucho a Tom [Cruise]. Nos lo pasamos muy bien y quiero mucho a este personaje. Pero requiere mucho tiempo. Todo [el rodaje] se hace en Londres. Tenía que ser padre. No iba a funcionar en ese momento. Quizás ahora que mi hija es mayor podría pasar otra vez. Me lanzaría a una Misión: Imposible en cualquier momento y volvería a ser Brandt. Es genial". Jeremy Renner y Tom Cruise en 'Misión Imposible' Después, cuando Renner apareció en Rogue Nation, empezaron a circular rumores de que Paramount estaba pensando en él para hacerse cargo de la franquicia y tomar el relevo de Tom Cruise. Sin embargo, él mismo ha confirmado en el podcast que esto no es cierto. "No, siempre fue la saga de Tom y si alguna vez quisiera cambiarse esa narrativa, sería una decisión de Tom", dijo Renner. “A medida que madura como actor, quiere aguantar. Además, ha traído de vuelta Top Gun otra vez y hay que apoyar las cosas en su vida con las que se siente cómodo ahora... El tipo es una bestia y trabaja más duro que nadie que conozco", añadió.