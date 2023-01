'Blonde' lidera los premios Razzies con ocho nominaciones, "pero Ana de Armas está espectacular"

Blonde, el retrato de Marilyn Monroe dirigido por Andrew Dominik, lidera las nominaciones de los Razzies, los premios conocidos como los anti-Oscar que reconocen lo peor del cine estadounidense. Con ocho candidaturas, esta es la peor película de 2022 para la organización, que sin embargo, demuestra estar de acuerdo con seguramente lo único en lo que hubo consenso global el año pasado: Ana de Armas está espectacular.

La protagonista de la polémica cinta, que tiene muchas posibilidades de conseguir mañana una merecida nominación al Oscar, no ha sido incluida en las candidatas al premio a peor actriz, donde sí han incluido a Penélope Cruz como peor actriz de reparto por su participación en Agentes 355.

También está nominado Tom Hanks y por partida doble. El ganador de dos Oscar ha recibido críticas en forma de nominación por Elvis y Pinocho, no la de Guillermo del Toro sino la de Disney dirigida por la de Robert Zemeckis, que también está nominada a peor película y que suma seis nominaciones.

Los ganadores de la 43ª edición de los Razzies se darán a conocer el próximo 11 de marzo, un día antes que los Oscars.

Peor Película

Blonde

Disney’s Pinocchio

Good Mourning

The King’s Daughter

Morbius

Peor Remake, adaptación o secuela

Blonde

365 Days: This Day y The Next 365 Days’

Disney’s Pinocchio

Firestarter

Jurassic World: Dominion

Peor Actriz

Ryan Kiera Armstrong (Firestarter)

Bryce Dallas Howard (Jurassic Park: Dominion)

Diane Keaton (Mack & Rita)

Kaya Scodelario (The King’s Daughter)

Alicia Silverstone (The Requin)

Peor Actor

Colson Baker / Machine Gun Kelly (Good Mourning)

Pete Davidson (Marmaduke)

Tom Hanks (Disney’s Pinocchio)

Jared Leto (Morbius)

Sylvester Stallone (Samaritan)

Peor Actriz de Reparto

Adria Arjona (Morbius)

Lorraine Bracco (Disney’s Pinocchio)

Penelope Cruz (Agentes 355)

Bingbing Fan (Agentes 355 & The King’s Daughter)

Mira Sorvino (Lamborghini: The Man Behind the Legend)

Peor Actor de Reparto

Pete Davidson (Good Mourning)

Tom Hanks (Elvis)

Xavier Samuel (Blonde)

Mod Sun (Good Mourning)

Evan Williams (Blonde)

Peor Director

Judd Apatow (La burbuja)

Colson Baker / Machine Gun Kelly y Mod Sun (Good Mourning)

Andrew Dominik (Blonde)

Daniel Espinosa (Morbius)

Robert Zemeckis (Disney’s Pinocchio)

Peor Guion

Blonde, de Andrew Dominik, adaptado del libro de Joyce Carol Oates

Disney’s Pinocchio, de Robert Zemeckis y Chris Weitz

Good Mourning, de Machine Gun Kelly y Mod Sun

Jurassic World: Dominion, de Emily Carmichael y Colin Trevorrow

Morbius, de Matt Sazama & Burk Sharpless

Peor Pareja

Colson Baker / Machine Gun Kelly y Mod Sun (Good Mourning)

Los protagonistas de la escena del dormitorio en la Casa Blanca (Blonde)

Tom Hanks, su rostro de látex y su acento ridículo (Elvis)

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres (Blonde)

Las dos secuelas de 365 Días

Sigue los temas que te interesan