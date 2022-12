Premios Goya 2023: en qué plataformas de streaming puedes ver las películas nominadas

La 37 edición de los Goya celebrará un año histórico para el cine español. La Academia de Cine acaba de anunciar los nominados a través de un anuncio conducido por las ganadoras del "cabezón" Blanca Portillo y Nora Navas. El próximo 11 de febrero de 2023 la ciudad de Sevilla acogerá la gran noche de nuestra cine con una ceremonia que conducirán por primera vez los actores Antonio de la Torre y Clara Lago. Aún es pronto para saber qué películas se llevarán el gato al agua, pero puedes ir haciendo los deberes viendo en los cines o en casa las películas nominadas.

Por el momento, hay una docena de nominadas que ya se pueden ver en streaming en plataformas como Movistar Plus+, Filmin, Netflix y Amazon Prime Video, entre otras.

'Alcarràs'

De qué va: Durante generaciones, la familia Solé, cultiva una gran extensión de melocotoneros en Alcarràs, una pequeña localidad rural de Cataluña. Pero este verano, después de ochenta años cultivando la misma tierra, puede que sea su última cosecha.

Nominada en las categorías: Película, dirección, guion original, actor revelación (x2), actriz revelación, montaje, direccion de producción, dirección de fotografía, montaje, dirección de arte y sonido.

Disponible en: Alquiler en Google Play, Amazon, Filmin, Rakuten TV y Apple TV+, por precios que van desde los 2,95 a los 4,99 euros

'Cinco lobitos'

De qué va: Amaia acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco, y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Nominada en las categorías: Película, dirección novel, guion original, actriz protagonista, actriz secundaria, actor secundario, actor revelación, direccion de producción, dirección de fotografía, montaje y

Disponible en: Filmin, Movistar Plus+ y HBO Max

'Malnazidos'

De qué va: Durante la Guerra Civil Española, meses de sangrientos combates han dejado tras de sí miles de muertos en las trincheras. Jan Lozano, capitán de la quinta brigada, cae prisionero. La única posibilidad de escapar a la sentencia de muerte es hacer frente a una misión imposible en campo enemigo. Pero un peligro mayor del esperado obligará a los bandos rivales a unirse contra un nuevo y desconocido adversario. Tendrán que dejar de lado el odio mutuo y así evitar convertirse en infectados.

Nominada en las categorías: Diseño de vestuario, efectos especiales

Disponible en: Netflix

'Las niñas de cristal'

De qué va: Irene es una bailarina que trabaja en el Ballet Clásico Nacional como sustituta de la estrella protagonista. Sin embargo, un día esta fallece y es cuando la joven tendrá que estar bajo las órdenes del coreógrafo Antonio Ruz.

Nominada en las categorías: Música Original

Disponible en: Netflix

'Belfast'

De qué va: Drama ambientado en la tumultuosa Irlanda del Norte de finales de los años 60. Sigue al pequeño Buddy mientras crece en un ambiente de lucha obrera, cambios culturales, odio interreligioso y violencia sectaria. Buddy sueña con un futuro que le aleje de los problemas, pero, mientras tanto, encuentra consuelo en su pasión por el cine, en la niña que le gusta de su clase, y en sus carismáticos padres y abuelos.

Nominada en las categorías: Película europea

Disponible en: Movistar Plus+

'Fue la mano de Dios'

De qué va: En Fue la mano de Dios hay lugar para alegres sorpresas, como la llegada del legendario futbolista Diego Maradona, y para una tragedia igual de imprevista. El destino interpreta su papel, la alegría y la desdicha se entrelazan y el futuro de Fabietto echa a rodar. Sorrentino vuelve a la ciudad que lo vio nacer para contar su historia más personal: un relato sobre el destino y la familia, los deportes y el cine, el amor y la pérdida.

Nominada en las categorías: Película europea

Disponible en: Netflix

'La peor persona del mundo'

Fotograma de 'La peor persona del mundo'.

De qué va: Julie va a cumplir los treinta y su vida es un desastre existencial. Ya ha desperdiciado parte de su talento y su novio Aksel, un exitoso novelista gráfico mayor que ella, la presiona para que contenga su energía creativa y siente la cabeza. Una noche se cuela en una fiesta y conoce al joven y encantador Eivind. Tardará poco en romper con Aksel y embarcarse en una nueva relación con la esperanza de que su vida adquiera una nueva perspectiva. Sin embargo, tendrá que darse cuenta de que ya es demasiado tarde para ciertas opciones vitales.

Nominada en las categorías: Película europea

Disponible en: Movistar Plus+

'Las ilusiones perdidas'

De qué va: Ambientada en el siglo XIX. Lucien, un joven francés, sueña con forjar su destino como poeta. Para ello abandona su lugar natal y se muda a París con la ayuda de su mecenas.

Nominada en las categorías: Película europea

Disponible en: Movistar Plus+

'Un pequeño mundo'

De qué va: Cuando Nora ve a Abel siendo intimidado por otros niños, se apresura a protegerlo advirtiendo a su padre. Pero Abel la obliga a permanecer en silencio. Atrapada en un conflicto de lealtad, Nora finalmente intentará encontrar su lugar, dividida entre el mundo de los niños y el de los adultos.

Nominada en las categorías: Película europea

Disponible en: Movistar Plus+

'Argentina, 1985'

De qué va: Argentina, 1985 está inspirada en la historia real de los fiscales Julio Strassera y Luis Moreno Ocampo, que en 1985 se atrevieron a investigar y llevar a juicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia Argentina. Sin dejarse intimidar por la todavía considerable influencia militar en la nueva y frágil democracia, Strassera y Moreno Ocampo reunieron un joven equipo jurídico de héroes inesperados para su batalla de David contra Goliat. Bajo amenaza constante sobre ellos y sus familias, corrieron contra el tiempo para hacer justicia por las víctimas de la junta militar. .

Nominada en las categorías: Película iberoamericana

Disponible en: Filmin

'Noche de fuego'

De qué va: En un pueblo de montaña, donde crecen maíz y amapolas, las niñas usan cortes de pelo juveniles y tienen escondites bajo tierra para escapar de la amenaza de ser robadas. Ana y sus dos mejores amigas crecen juntas, afirmando los lazos de su amistad y descubriendo lo que significa ser mujer en un pueblo rural marcado por la violencia. Sus madres los entrenan para huir de la muerte, para escapar de quienes los convierten en esclavos o fantasmas. Crean su propio universo impenetrable, pero un día una de las chicas no llega a su escondite a tiempo.

Nominada en las categorías: Película iberoamericana

Disponible en: Netflix

'Oswald. El falsificador'

De qué va: La historia de Oswald Aulestia Bach, pintor extravagante y falsificador legendario; un vividor, una persona non grata para museos y coleccionistas, un criminal perseguido por el FBI.

Nominada en las categorías: Película documental

Disponible en: Filmin

