'Disclaimer': ni siquiera Cate Blanchett y dos gatos son capaces de salvar la "película de 7 horas" de Alfonso Cuarón

El verdadero 'Disclaimer' de la nueva serie de Apple TV+ ya lo hizo su guionista y director, Alfonso Cuarón, cuando admitió en el Festival de Venecia -como si fuera motivo de orgullo- que no sabe hacer televisión. "Y probablemente en este punto de mi vida es demasiado tarde para aprender a hacerlo", añadió.

El oscarizado cineasta mexicano (Roma, Gravity) ha hecho "una película de siete horas". A qué se refiere con eso exactamente, os preguntaréis, ¿a que abordó el rodaje de forma cinematográfica? La respuesta es sí, y eso no lo hace especial. Muchas series se ruedan artística y técnicamente como películas, sin que por ello la forma afecte el fondo y deje de ser una narración episódica.

El problema aquí radica en que Disclaimer es, literalmente, una película larga, y con larga quiero decir alargada.

"Leí el libro de Renée Knight e inmediatamente en mi mente vi una película, pero era demasiado larga". Su solución fue hacerla más larga aún, ¿cómo? según él, inspirándose en "sus predecesores, Rainer Werner Fassbinder, David Lynch y Krzysztof Kieślowski".

Según el resultado, lo hizo simplemente metiendo relleno en medio. Creedme que no exagero cuando os digo que podéis ver los dos primeros episodios y saltar al séptimo (si es que para entonces tenéis curiosidad) y en ningún momento sentiréis que os habéis perdido algo.

'Disclaimer' | Tráiler español

Ni siquiera el placer de ver más tiempo a Cate Blanchett en pantalla.

La ganadora de dos premios Oscar interpreta aquí a Catherine Ravenscroft, una documentalista a la que conocemos la noche en la que recibe un importante premio por su trabajo en una gala en la que ella es la homenajeada.

Esa misma noche, Catherine abre un sobre que ha llegado a su nombre, en el que hay un misterioso libro que empieza a leer de inmediato para descubrir horrorizada de que relata, con asombroso detalle, sus secretos más ocultos. Esos que nunca le ha contado a nadie.

Puede que creáis que parte del misterio de este thriller psicológico será descubrir quién le ha enviado el libro, pero no. Eso lo sabemos desde el principio: un hombre lleno de rencor con una rebequita apestosa que quiere vengarse de Catherine porque la culpa de las muertes indirectas de su hijo y de su mujer. "Yo era el que iba a destruir su vida real; pero primero ella tenía que sufrir, como sufrimos Nancy y yo".

Eso lo escuchamos en off, porque esta historia, además de alargada, tiene voces en off. No de uno ni de dos puntos de vista. De tres. Incluida una que se dirige directamente a Catherine, juzgándola y acusándola, pero sobre todo, resaltando lo obvio. Hay series y películas que no concebimos sin su voz en off, hay otras en las que evidentemente no hacen falta. Aquí sobran por partida triple.

Disclaimer quizá sea más satisfactoria en su forma original, la novela. En la serie, aunque "bonita de ver", pues contó con Emmanuel Lubezki y Bruno Delbonnel como directores de fotografía, se hace, y no encuentro mejor forma de describirla: insufrible.

Alfonso Cuarón en el rodaje de 'Disclaimer'

Creo que ni siquiera la certeza de que vamos a ver a Cate Blanchett (y a dos gatos) en todos los episodios compensan los aires de grandeza y falsa trascendencia de Cuarón. O lo insoportables y desagradables que son el resto de personajes interpretados por Kevin Kline, Sacha Baron Cohe y Kodi Smit-McPhee.

"Lo siento de verdad por los actores, porque estuvieron atrapados con los personajes durante demasiado tiempo", dijo Cuarón en la rueda de prensa de Venecia al contar que el rodaje duró un año. Un año. Blanchett se rio diciendo que "todavía se están recuperando". Si decidís ver Disclaimer entera, espero que no os pase lo mismo.

'Disclaimer' está disponible en Apple TV+.