Puedes verla entera en una tarde: una divertida serie con Seth Rogen y Rose Byrne, perfecta para el verano

¿Pueden ser amigos un hombre y una mujer? Cuando Harry conoció a Sally dijo que no, pero Platónico, la serie protagonizada por Rose Byrne y Seth Rogen, no teme llevarle la contraria a la gran Nora Ephron.

La pareja de actores vuelve a reunirse en esta comedia después de haber interpretado a un matrimonio en las dos películas de Malditos vecinos, y a esa colaboración previa le deben la impresionante química que tienen en pantalla.

Interpretan a Sylvia y Will, dos exmejores amigos de la juventud, que se reencuentran en sus 40 después de una pelea que tuvieron hace años. Ahora, Sylvia es un ama de casa felizmente casada, que dejó a un lado su carrera como abogada -por voluntad propia- para criar a sus hijos y Will se acaba de divorciar de la mujer a la que criticó su mejor amiga antes de su boda.

'Platónico', la comedia de amigos con Rose Byrne y Seth Rogen que te alegrará el verano

Después de superar un par de malentendidos, rápidamente vuelven a ser los amigos que eran, como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos. Su relación siempre ha sido agotadora para la gente que les rodea, y es también una de las claves del éxito de esta serie de Apple TV+ que hace honor a su título: siempre ha sido y siempre será platónica.

No hay tensión sexual por resolver

Platónico demuestra las muchas maneras en que la amistad adulta entre hombres y mujeres heterosexuales puede ser interesante, dinámica y profundamente divertida sin que haya entre ellos atracción física o un elemento romántico.

La complicidad que hay entre Will y Sylvia es la propia de amigos que han pasado mucho tiempo juntos, y que se sienten cómodos el uno con el otro porque saben que el otro ya ha conocido (varias veces) su peor versión, por lo que no tienen que justificarse o intentar comportarse de ninguna manera especial en ninguna situación.

Rose Byrne y Seth Rogen en 'Platónico'

Y hay química para regalar

Que no haya tensión sexual no resuelta entre los dos personajes no implica que no tengan química. De hecho, tienen de sobra y esta es una de las primeras cosas que enganchan al espectador, porque es un ingrediente básico en una buena comedia.

Una comedia de verdad

En una época en la que se estilan los híbridos y las comedias dramáticas, esta serie se siente como un soplo de aire fresco porque su vocación principal es hacer pasar un buen rato al espectador. Podréis confiar en que este es un lugar seguro que no os va a traicionar con un momento de los que revuelven el corazón o el estómago.

Platónico tiene un tono desenfadado en el que nada es nunca algo de vida o muerte. Cuando surge algún conflicto o tensión entre los personajes hacen algo poco habitual en muchas series: hablan de los problemas, se escuchan y los solucionan. Está hecha para entretener y para garantizar un momento de evasión en dosis de 30 minutos.

Esta comedia de amigos es una propuesta perfecta para disfrutar este verano.