La serie del verano acaba de estrenarse: episodios de 30 minutos, un misterio que obsesiona y un robot adorable

Una mujer estadounidense que vive en Kioto, Japón, recibe una noticia que cambia por completo su vida. Su marido y su hijo han desaparecido en un misterioso accidente de avión. Sin embargo, como una especie de consuelo, le entregan a Sunny, uno de los nuevos robots domésticos fabricados por la empresa de electrónica de su marido. Estas líneas marcan el comienzo de Sunny, la nueva serie de misterio que acaba de estrenarse en Apple TV+.

Aunque al principio Suzie (Rashida Jones) se siente ofendida por los intentos de Sunny de llenar el vacío de su vida, poco a poco entablan una inesperada amistad, ya que juntos descubren la oscura verdad de lo que realmente le ocurrió a la familia de Suzie, viéndose peligrosamente envueltos en un mundo que Suzie nunca supo que existía.

La ficción estrena sus dos primeros episodios hoy en el catálogo de la plataforma y seguirá una emisión semanal cada miércoles hasta el estreno del capítulo final el 4 de septiembre.

Tráiler | 'Sunny'

Sunny es una serie creada por Katie Robbins (The Affair, El último magnate), que también ejerce de showrunner, y Lucy Tcherniak (Estación Once, The End of the F***ing World) que trabaja como directora y productora ejecutiva.

Está protagonizada por la nominada a varios premios Emmy Rashida Jones (On the Rocks, Parks & Recreation), que también actúa como productora ejecutiva, Hidetoshi Nishijima (Drive My Car) y Joanna Sotomura, entre otros.

Producida para Apple TV+ junto a A24, la serie está basada en el libro Dark Manual, del galardonado escritor irlandés afincado en Japón Colin O'Sullivan. Se trata de la segunda colaboración entre Apple, A24 y Rashida Jones tras el estreno de la aclamada película de Sofia Coppola On the Rocks.

Si tenemos en cuenta el material original en el que se basa, parece que Sunny será la obsesión del verano. Es oscura y está repleta de tensión, una historia fabulosa y futurista que bien podría recordarnos a un futuro próximo.

Otros estrenos en Apple TV+

Las series de Apple TV+ 'Yo' y 'La dama del lago'.

Además del lanzamiento de Sunny, este mismo mes se estrenan también otras series. Una de ellas es Yo -prevista para el día 12 de julio-, una ficción creada por Barry Levy sobre un chico de 12 años con superpoderes. También llega el 19 de julio La dama del lago, una prometedora miniserie que cuenta en su reparto con Natalie Portman.

Y a finales de julio se estrenan Los héroes del tiempo, el día 24, y Las Azules, el día 31. La primera adapta la película de 1981 de Terry Gilliam, Time Bandits, está creada por Taika Waititi, Iain Morris (Lo que hacemos en las sombras) y Jemaine Clement (Lo que hacemos en las sombras), y está protagonizada por Lisa Kudrow.

'Los héroes del tiempo' y 'Las Azules'

Nos invita a embarcarnos en un cómico y arriesgado viaje a través del tiempo y el espacio con un variopinto grupo de ladrones y su nuevo fichaje: un friki de la historia de once años. Juntos, emprenderán una emocionante misión para salvar a los padres del niño y al mundo entero.

La segunda es una serie mexicana ambientada en el año 1971. En ese contexto, cuatro mujeres desafían las normas ultraconservadoras y se unen a la primera fuerza policial femenina de México, pero descubren que se trata de un truco publicitario para distraer a los medios de un asesino en serie. A medida que aumenta el número de cadáveres, hacen un pacto para llevar al asesino ante la justicia.