Está basada en hechos reales y es uno de los fenómenos del año: una película brillante que solo dura 90 minutos

Tiempo después de causar sensación en Estados Unidos, Amazon Prime Video acaba de estrenar en España El asesino del juego de citas, el debut en la dirección de Anna Kendrick (Dando la nota) y una de las mejores películas del año.

Desde que se estrenó antes de su lanzamiento oficial en España, se ha hablado mucho sobre este largometraje y la gran mayoría de las opiniones sobre el filme son positivas, destacando los matices de la historia que cuenta. Esto ha hecho que su valoración en el portal de Rotten Tomatoes ascienda a un 90%.

Escrita por Ian MacAllister McDonald basándose en una historia real, El asesino del juego de citas está ambientada en Los Ángeles, en el año 1978. En este contexto, se narra cómo una aspirante a actriz (Anna Kendrick) se cruza con el asesino en serie Rodney Alcala (Daniel Zovatto) en el plató del popular concurso de televisión The Dating Game. Un relato que posiblemente conozcan bien muchos de los fieles seguidores del true crime.

La historia real

Anna Kendrick en 'El asesino del juego de citas'

Aunque se toma ciertas libertades a la hora de abordar el relato en pantalla, El asesino del juego de citas se centra en uno de los programas más impactantes del concurso The Dating Game. Este formato clásico de solteros y solteras anónimos que hacen preguntas y reciben respuestas ha sido parodiado en muchas ocasiones y, en esta ocasión, se ha elegido hablar de la fascinación que también ha generado.

Durante la emisión de este programa aparecieron muchas celebridades y famosos. Arnold Schwarzenegger, Farrah Fawcett, Tom Selleck y Sally Field son algunos de ellos, pero es posible que el formato sea más conocido por otra razón.

En la película, Anna Kendrick interpreta a Cheryl Bradshaw, una mujer soltera a la que le presentan a tres hombres solteros anónimos. Entre ellos hay uno al que etiquetan como el Soltero Número 1 y que es descrito como un fotógrafo y alguien temerario. Su nombre real era Rodney Alcala y tenía un historial criminal aterrador que incluía, entre otras cosas, cargos por asalto, abuso de menores, violación y asesinato.

El programa real es muy incómodo de ver, especialmente ahora que conocemos el contexto y todo lo que ocurre en él es realmente siniestro. Frente a las cámaras, Rodney Alcala parecía un soltero normal y se comporta como cualquier otro, mostrándose lo más natural posible.

Quién es Rodney Alcala

Rodney Alcala en la película y en una de sus últimas apariciones.

Como ya se ha mencionado, antes de aparecer en el programa, Rodney Alcala tenía antecedentes criminales violentos. Su primer crimen registrado ocurrió en 1968, cuando atacó y casi asesinó a Tali Shapiro, una niña de ocho años que afortunadamente fue encontrada con vida.

Alcala huyó a Nueva York y pronto fue identificado por el FBI, pero de los tres años de cárcel a los que fue sentenciado por abuso de menores, solo cumplió un año y cinco meses antes de ser puesto en libertad condicional.

Dos meses después de esto, fue arrestado de nuevo por otra agresión y siguió delinquiendo, llegando incluso a asesinar entre 1977 y 1979 a hasta seis mujeres y niñas, siendo una de ellas Robin Samsoe, de tan solo 12 años. Ella sería la víctima que llevó hasta su siguiente detención.

Alcala fue declarado culpable del asesinato de Samsoe y sentenciado a muerte en 1980, pero esta sentencia fue revocada y restablecida continuamente a medida que se revelaban más crímenes de los que cometió. En julio de 2021, Alcala murió por causas naturales con 77 años, después de pasar los 42 años restantes de su vida en la prisión estatal de California.

No obstante, este no fue el final de la historia, ya que es posible que Alcala fuera responsable de cientos de muertes más. Y, a pesar de todo esto, acabó llegando a The Dating Game, un hecho fascinante y retorcido que se aborda de una manera tan aterradora como magnética en El asesino del juego de citas.