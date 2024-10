¿Habrá temporada 3 de 'Los anillos de poder'? Todo lo que sabemos del regreso de la serie más cara de Amazon

El regreso triunfal a la Tierra Media ha sido una de las citas ineludibles de la temporada televisiva. Amazon Prime Video acaba de despedir la segunda temporada de Los anillos de poder y después del épico final que tuvo la entrega, quedaron algunos cabos sueltos que bien podrían retomarse en una posible continuación.

Situándose miles de años antes de los eventos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder viaja hasta la Segunda Edad de la historia de la Tierra Media y se centra en los diversos reinos que intentan evitar la llegada y expansión del Mal antes de que sea demasiado tarde. Se separa del inigualable universo de películas dirigidas por Peter Jackson y nos ofrece una visión distinta de lo que ocurrió antes de que las otras se desarrollasen.

La temporada 1 fue un adelanto de lo que estaba por venir y nos dejó una importante revelación cuando se descubrió cuál es la verdadera identidad de Sauron y comenzó la forja de los anillos. Esto preparó el escenario para una segunda entrega más grande y épica que nos ha dejado algunas cuestiones por resolver. Por eso mismo, repasamos todo lo que se sabe hasta ahora de la posible tercera temporada.

¿Renovada o cancelada?

Galadriel en 'Los anillos de poder' Prime Video

Aunque Amazon Prime Video aún no haya confirmado nada, los datos que ha conseguido afianzar la serie ambientada en el universo de J.R.R. Tolkien son positivos y no es una locura pensar que tarde o temprano terminará llegando la noticia de la renovación.

De hecho, a pesar de que la plataforma aún no lo haya hecho oficial, sí que se confirmó que, cuando se hizo con la licencia de la propiedad, fijaron para la serie un arco de cinco temporadas. Por lo que, a no ser que se anuncie lo contrario, es muy posible que los planes iniciales se lleven a cabo.

Sinopsis de la temporada 3

Elrond en una escena de la serie. Prime Video

Todavía se desconoce cuál será la trama oficial de la temporada 3 de Los anillos de poder, pero no es difícil predecir la dirección que tomará la serie en el futuro. Teniendo en cuenta que se trata de una precuela y el material en el que se basa, se pueden tener en cuenta varios sucesos clave que podrían narrarse en los siguientes episodios.

Teniendo en su poder los anillos que pueden servir para manipular a los habitantes de la Tierra Media, poco a poco la historia avanza hasta el punto que muchos estamos esperando: la forja del Anillo Único.

Es probable que la tercera temporada aborde la nueva fase del plan de Sauron para someter a la Tierra Media y también que la trama se alargue más de lo previsto. También se puede predecir que veamos a Galadriel tratando de buscar venganza y a los Elfos celebrar un hecho tan importante como el nacimiento de Rivendel.

Delante y detrás de las cámaras

Al no estar confirmada la trama de los siguientes capítulos, todavía no sabemos quiénes son los miembros del reparto que regresarán. Sin embargo, aunque la serie no haya sido tan sangrienta como otras de fantasía, hubo algunos personajes que no sobrevivieron al final de la segunda entrega.

También se puede predecir el regreso de los principales protagonistas como Morfydd Clarke, que volverá a interpretar a Galadriel; o Maxim Baldry como Isildur Dado. Y tampoco se puede descartar que el amplio elenco de personajes se amplíe en el regreso de la serie.

Por otro lado, el equipo tras las cámaras seguirá contando con los showrunners y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, que en esta segunda entrega contaron con la producción ejecutiva de Lindsey Weber, Callum Greene, Justin Doble, Jason Cahill y Jennifer Hutchison, junto a la coproductora ejecutiva y directora Charlotte Brändström, los productores Kate Hazell y Helen Shang, y los coproductores Clare Buxton, Andrew Lee, Glenise Mullins y Matthew Penry-Davey. Se espera que la mayoría regresen en los siguientes episodios.