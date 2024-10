Ya puedes ver en streaming la película deportiva más sensual y estilizada: el tenis como nunca lo habías visto

Antes de que llegue a cines Queer, el último trabajo de Luca Guadagnino, los espectadores que no pudieron ver en salas su anterior estreno podrán disfrutar en casa de Rivales (Challengers), la película deportiva protagonizada por Zendaya que revolucionó Internet la pasada primavera.

Esta mezcla de romance, drama y deporte sigue a Tashi (Zendaya, Dune), una tenista que tras una lesión se reconvierte en entrenadora y se ve inmersa en un triángulo amoroso con su esposo, Art (Mike Faist, West Side Story), y su exnovio, Patrick (Josh O’Connor, The Crown).

El conflicto se intensifica cuando después de varios años separados, estos dos rivales tienen que enfrentarse en el juego decisivo de un torneo de tenis de bajo nivel llamado 'Challengers'.

'Challengers'

Guadagnino, conocido por su elegante estilo visual en películas como Call Me by Your Name y Suspiria, muestra aquí el tenis como nunca se había visto antes en una película sensorial, sensual y muy física en la que el sudor, los músculos de los jugadores y hasta el punto de vista de la pelota adquieren protagonismo.

El cineasta italiano utiliza el tenis como trasfondo para contar una historia mucho más compleja sobre el deseo, los celos, la ambición y las dinámicas de poder. Y, por supuesto, también destaca el triángulo amoroso que guía el relato, lo que le ha ganado ser comparada con otras películas que también han explorado complejas dinámicas románticas y sexuales entre tres personajes, como Jules et Jim (1962), de François Truffaut.

A pesar de no haber alcanzado récords de taquilla, la película se posiciona como una de las más comentadas del año, gracias a su carácter lúdico, al atractivo de su elenco y la dirección estilizada de Guadagnino, por lo que estará en muchas listas de lo mejor del año.

Serena Williams y Mirka Vavrinec

Roger Federer y Mirka Vavrinec

Zendaya interpreta en Rivales a Tashi Duncan, una exestrella del tenis a quien conocemos cuando ha abandonado su carrera deportiva por la de entrenadora de Art (Mike Faist), su marido, un personaje para el que Justin Kuritzkes (guionista de la película) ha revelado que se inspiró en una jugadora de la vida real.

La inspiración para su protagonista le llegó tras ver un partido de Wimbledon en 2019, sin embargo, lo que le motivó a sentarse a escribir esta historia le llegó a este dramaturgo y novelista un año antes, viendo un partido entre Naomi Osaka y Serena Williams en el Abierto femenino de Estados Unidos.

"Inmediatamente, me pareció algo muy cinematográfico", dijo Kuritzkes a GQ. "Estás solo en la pista y hay una persona en la grada a la que le importa lo que te pase tanto como a ti, pero no puedes hablar con ella".

Quién es Mirka Vavrinec, la extenista real que inspiró el personaje de Zendaya en 'Rivales'

Ese fue el germen de la historia, pero los personajes interpretados por Zendaya y Mike Faist también se inspiraron en parte en dos personas reales, Roger Federer y su esposa Mirka. El guionista contó a GQ que vio a Roger Federer enfrentarse a Novak Djokovic en Wimbledon en 2019 y se obsesionó viendo a Mirka Vavrinec en las gradas.

En 2002, Mirka formó equipo con Roger Federer en la Copa Hopman. Sin embargo, una lesión recurrente en el pie impidió a Vavrinec seguir progresando en la clasificación, lo que la obligó a retirarse del tenis de competición en 2002. Tras su retirada, asumió el papel de directora de relaciones públicas de Federer y viajó con él de gira.