La película más conmovedora de la década ya está en streaming: Nicolas Cage, una cerda y solo 90 minutos

Nominada en todos los premios de la crítica, ganadora en Chicago, Seattle, Georgia y los Independent Spirit Award e ignorada por los Oscar, Pig estuvo en todas las listas de las mejores películas de 2021, que destacaron su guion y la magnífica interpretación de su protagonista, Nicolas Cage.

El ganador del Oscar por Leaving Las Vegas y rostro popular en los memes de Internet ha demostrado en los últimos años una gran capacidad de autoconciencia y cero miedo al ridículo en películas como El insoportable peso de un talento descomunal o Renfield, versatilidad en propuestas como Dream Scenario y gran talento en películas como esta conmovedora historia, que le valió el premio al mejor actor en los Critics Choice Awards.

De qué va

Pig es una película dramática estadounidense escrita y dirigida por Michael Sarnoski (en su debut como director de largometrajes), en la que Cage interpreta a Rob Feld, un solitario buscador de trufas que en el pasado fue un reputado chef de Portland.

Ahora, vive en una cabaña en lo más profundo de los bosques de Oregón, donde caza trufas con la ayuda de su preciada cerda, para vendérselas en exclusiva a Amir, un joven e inexperto proveedor de ingredientes de lujo para restaurantes de alta gama.

Una noche, Rob es atacado por unos asaltantes no identificados que le roban a su cerda. A partir de ahí, emprenderá una odisea para tratar de recuperar a su amado animal y única amiga.

'Pig' | Tráiler en español

Entre las mejores de la década

La película estuvo en todas las listas de los mejores estrenos de 2021 y también en las que se han publicado como las mejores de la década hasta ahora. En Rotten Tomatoes, el 97% de los 268 comentarios de los críticos son positivos, con una puntuación media de 8,2/10. En Metacritic, la película tiene una puntuación media ponderada de 82 sobre 100.

Richard Whittaker dijo en su crítica para The Austin Chronicle: "En un momento en el que tanta gente lucha por encontrar algo de valor en sus vidas, en el que la gente huye de trabajos, ciudades y futuros que creían querer, Cage ha elaborado un tranquilo soliloquio sobre cómo aferrarse a algo que tenga sentido".

Thelma Adams, de AARP Movies for Grownups, escribió: "Jugando en contra de las expectativas, no hay furia de Cage, ni violencia ostentosa ni monólogos operísticos, sólo una historia sencilla y conmovedora de un hombre roto que perdió a su cerda pero, tal vez, ha encontrado su camino".

Por su parte, Johnny Oleksinski, de The New York Post, calificó a la película de un "Drama innegablemente extraño, pero sorprendentemente conmovedor", mientras Mike D'Angelo, destacó que "No hay giros argumentales, en el sentido tradicional, pero cada encuentro sucesivo revela una nueva faceta que enriquece la historia".

Por último, Kristy Puchko, en su crítica para Pajiba, escribió: "Pig no es sólo un drama hipnotizador y meditativo sobre el amor y la pérdida. También es un poderoso recordatorio de que Cage es una de las estrellas de cine con más talento y más cautivadoras de nuestro tiempo".