La oscura teoría sobre Billy Carnicero que obsesiona a los fans de 'The Boys': el verdadero origen de Joe Kessler

La temporada 4 de The Boys arranca unos meses después de lo ocurrido en la anterior entrega y son muchos los cambios a los que deben hacer frente los protagonistas. En primer lugar, Billy Carnicero (Karl Urban) ya no es el líder del grupo y, por si fuera poco, está a punto de morir por culpa del Compuesto V.

Su puesto lo ocupa Leche Materna (Laz Alonso) mientras Victoria Neuman (Victoria Neuman) está a punto de convertirse en la presidenta del país y Patriota (Antony Starr) va a ser juzgado por asesinar a un fan de Luz Estelar (Erin Moriarty). En medio de este caos, la serie apenas logra profundizar en el estado en el que se encuentra Carnicero.

En un momento dado de la cuarta entrega, la serie presenta a Joe Kessler (Jeffrey Dean Morgan), un amigo de Carnicero que podría no ser más que una alucinación que se suma a las que ya está teniendo de Becca. Y teniendo en cuenta que le está animando a obedecer a sus peores impulsos, puede que también venga del mismo lugar: su incapacidad para salvar a Ryan de Patriota.

Los anteriores episodios contaron cómo Carnicero y también Hughie (Jack Quaid) hicieron uso del Compuesto V para obtener el poder necesario para derrotar a Patriota. Sus planes no salieron según lo previsto y ahora les toca sufrir las consecuencias a ambos.

Ahora en la cuarta entrega, Carnicero empieza a ver alucinaciones de Becca, posiblemente causados por el compuesto y la enfermedad que le está provocando. Se siente culpable por no poder ayudar a Ryan y la impotencia que esto le genera desemboca en estas paranoias y en un bucle interminable.

Por si fuera poco, las cosas empeoran aun más cuando Hughie le da Compuesto V a su padre, que ha sufrido un derrame cerebral y está en el hospital. Esto le devuelve a la vida y le da poderes, pero acaba convirtiéndose en un problema y en algo demasiado letal e incontrolable.

Quién es Joe Kessler

Es muy posible que Kessler solo sea una alucinación más de Carnicero. Le conocimos en el primer capítulo de la cuarta temporada de The Boys y vimos que, por las conversaciones que comparten, puede que sean amigos y que incluso trabajaran juntos anteriormente.

Joe Kessler en 'The Boys'

Kessler aparece en los cómics y se le presenta como un analista de la CIA que se encarga de darles a los protagonistas gran parte de la información que posee y que pueden utilizar contra Vought y Los Siete. Su personaje en los cómics es muy perturbador, pero la serie opta por darle un aire diferente.

No obstante, aunque este sea su origen, no hemos oído hablar de Kessler hasta ahora y está justificado el hecho de que haya fans que no sepan si es real o no. Teniendo en cuenta que la otra persona con la que Butcher habla en sus alucinaciones es Becca, que murió, es posible que Kessler también esté muerto.

Conociendo a Carnicero y su manía de anteponer sus intereses, puede que Kessler también esté muerto y que se dedique a perseguir a Carnicero en sus alucinaciones debido al sentimiento de culpa.