Ni Patriota ni Carnicero: este es el personaje de ‘The Boys’ que improvisó una escena en la temporada 4

El estreno semanal de la temporada 4 de The Boys permite a los espectadores y fans más curiosos fijarse en todos los detalles que deja cada capítulo. Hasta ahora hay disponibles en Amazon Prime Video tres episodios de esta última entrega y en ellos se incluye una escena que no estaba prevista en los guiones que escribió Eric Kripke.

Así lo desveló él mismo en sus redes sociales, contando que hubo un actor que improvisó una escena del primer capítulo. Al final de este, vemos a Victoria Neuman (Claudia Doumit) abriendo un correo electrónico de Billy Carnicero (Karl Urban), en el que le dice que ha borrado el rastro que había dejado Hughie (Jack Quaid) en lo que a ella respecta.

Sin embargo, cuando abre el archivo, se encuentra con algo que no espera, por describirlo de alguna manera. Y resulta que la reacción de la actriz fue completamente espontánea.

La temporada 4 de 'The Boys'

'The Boys', temporada 4

La entrega anterior sigue al grupo titular que ahora trabajan para la Oficina de Asuntos de Superhéroes de Victoria Neuman para detener a los Súpers problemáticos, después de haber estado en paz con los Siete.

Sin embargo, el conflicto se reanuda una vez que Butcher comienza a investigar la verdad sobre la aparente muerte de Soldier Boy, uno de los primeros superhéroes estadounidenses de Vought, con la esperanza de matar a Homelander para siempre.

En los nuevos episodios Victoria Neuman está más cerca que nunca del Despacho Oval, aunque sigue bajo el control de Patriota (Antony Starr). Carnicero, al que sólo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su puesto como líder de los Boys después de que el resto del grupo se hartara de sus mentiras. Aún así, tendrán que encontrar la manera de trabajar juntos y salvar el mundo.

Cuándo se estrenan

Al estreno de los primeros tres episodios que tuvo lugar la semana pasada, le seguirá uno nuevo cada jueves, hasta finalizar la temporada, el 18 de julio.

Episodio 4x01: 13 de junio

Episodio 4x02: 13 de junio

Episodio 4x03: 13 de junio

Episodio 4x04: 20 de junio

Episodio 4x05: 27 de junio

Episodio 4x06: 4 de julio

Episodio 4x07: 11 de julio

Episodio 4x08: 18 de julio

Habrá quinta temporada

El anuncio de la renovación se produjo a mediados de mayo, un mes antes del estreno de la cuarta entrega, con un comunicado oficial en el que Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures, que dijo: "Desde su estreno, fans de todo el mundo se han unido a The Boys en este viaje salvaje. No podríamos estar más orgullosos del equipo que da vida a esta genial locura. Ahora, con un quinto capítulo de su historia, no podemos esperar a ver a dónde van Eric Kripke y The Boys".

Kripke, showrunner de la serie, dijo por su parte: "The Boys podría ser el mejor trabajo que jamás tendré. ¿Qué otra serie me permite escribir sobre política, capitalismo, familia y genitales explosivos, aunque no en ese orden?".