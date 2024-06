Cuál es el verdadero origen de Kimiko y sus habilidades, y por qué es el personaje más poderoso de 'The Boys'

Conocida como The Female en los cómics en los que se basa The Boys, Kimiko es uno de los personajes más icónicos de la serie y también uno de los más misteriosos. Conocida por su carácter poco hablador y explosivo, y por sus episodios de violencia extrema, quizá es uno de los cambios más grandes que introdujo Eric Kripke en las bases de la serie, modificando no sólo el nombre del personaje, sino también sus orígenes y sus habilidades con respecto al cómic en el que se basa.

Los que hayan visto la serie de Amazon Prime Video recordarán que, al principio, Billy Carnicero desconfiaba de ella y, al igual que ocurre en los cómics, Frenchie empatiza con ella y su deseo de volver a casa. Finalmente, Carnicero la acepta como miembro del grupo por su lealtad.

El personaje al que interpreta Karen Fukuhara es increíblemente relevante en la historia, pero no sólo es diferente al del cómic, sino que se trata de alguien mucho más complejo de lo que sus poderes aparentemente sencillos dejan entrever.

Su papel en los cómics

The Female en los cómics de 'The Boys'

Una de las mayores diferencias que se establecen con el material original tiene que ver con el propio nombre de Kimiko, que se pensó directamente para la serie. En la versión del cómic, al personaje se le conoce simplemente como The Female (La Mujer).

Otro cambio importante tiene que ver con sus superpoderes, porque hay ciertos aspectos relacionados con el Compuesto V que se retratan de forma diferente en las dos fuentes. En los cómics, Carnicero se inyecta a sí mismo y a sus compañeros el Compuesto V diluido para competir con los supers.

El origen de The Female tiene lugar en Japón, que fue donde nació. Kimiko, hija de un empleado negligente de una empresa japonesa similar a Vought, cae un día en un lugar que contiene el Compuesto V y después de haber estado completamente sumergida en el líquido cuando era bebé, fue dotada de una fuerza, agilidad y resistencia mayores. Aunque esto fue a cambio de una sed de sangre insaciable.

Tras este incidente, The Female fue utilizada como conejillo de indias por científicos japoneses que buscaban recrear el éxito del superhéroe de Vought, hasta que The Boys la rescataron.

Estas diferencias son notorias, pero Kimiko y The Female comparten otras muchas cosas. Ambas son mudas y comparten un vínculo muy fuerte, a menudo incomprendido, con Frenchie. Al igual que el personaje de Fukuhara, la versión original de The Female era propensa a tener arrebatos y era despiadadamente violenta.

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en la serie, The Female es un miembro leal de The Boys desde su primer capítulo, y formó parte del grupo desde el principio, mientras que en la ficción televisiva el rescate de Kimiko no tuvo lugar hasta después de que Hughie se uniera a The Boys.