Crítica: 'Sé lo que hicisteis el último verano', la serie de Amazon actualiza la historia para un nuevo público

Las críticas de Sé lo que hicisteis el último verano están siendo desastrosas, mucho más que el embrollo en el que se meten los protagonistas de la nueva serie de Amazon Prime Video después del ineludible accidente de coche que deriva en una sucesión de malas decisiones. Y aunque es difícil debatir asuntos como las limitaciones interpretativas del reparto o el exceso de metraje de drama adolescente en comparación con las dosis de slasher que promete el título, la propuesta funciona para el público al que va dirigida.

Aunque está basada principalmente en la novela de Lois Duncan, y la showrunner (Sarah Goodman) ha prometido guiños a la película del 97 -como una aparición estelar de la corona de Helen Shivers-, esta serie se ha hecho pensando en nuevas generaciones que no conocen ni sienten nostalgia por las obras de las que se deriva y, por lo tanto, se enfrentan a los episodios sin ningún tipo de expectativas.

Esos nuevos espectadores, para muchos de los cuales es probable que su primer contacto con el slasher llegue con propuestas nuevas como la trilogía La calle del terror de Netflix, o los seguidores de series de misterio juveniles como (Pequeñas mentirosas) Pretty Little Liars, pueden disfrutar plenamente y sin complejos de Sé lo que hicisteis el último verano, porque su cóctel les apela directamente y los enigmas que plantean son lo suficientemente atractivos e intrincados como para atraer su atención.

La noche que lo cambió todo.

Si bien los jóvenes protagonistas de esta historia son tan impulsivos como los que interpretaron Sarah Michelle Gellar y Jeniffer Love-Hewitt a finales de los 90, como productos de 2021 solo comparten con ellos la premisa y la amenaza de muerte de alguien que conoce su secreto. Sus retos, conflictos y la libertad con la que viven nada tienen que ver con aquellos ingenuos personajes. Sigue habiendo asesinatos y sangre, pero hay más drogas y sexo que gore. Y a las suficientes complicaciones que les da a sus vidas estar filtrados por las redes sociales y servicios como OnlyFans, se suma la sombra de una hipervigilancia clandestina y una red de oscuros secretos intergeneracionales en su comunidad.

Como siempre, se podría discutir si era necesario hacer una serie partiendo de un material que parecía haberse contado bien en 90 minutos, pero cuando pasamos página y valoramos el resultado creo que se ha hecho un buen esfuerzo en la actualización e introduciendo nuevos elementos que permitan darle a la premisa un largo recorrido. Y a pesar de que el aire de Serie B que respiran muchas de las interpretaciones y diálogos -en los que igual nos referencian a Neve Campbell que a Villanelle- es imposible de ignorar, lo cierto es que no desentona con el género.

Amazon ha estrenado hoy los cuatro episodios que la prensa ha podido ver por adelantado, pero nos han pedido que no revelemos algunos puntos de lo que ocurre en el de presentación. Personalmente, esos detalles me parecen el mejor argumento de venta para indecisos, pero entiendo que son spoilers en mayúsculas, así que solo diré que la reinvención del accidente me resultó sorprendente, y que las decisiones que se toman en ese momento tienen muchas más implicaciones de las que vimos en la película.

Los primeros cuatro episodios de 'Sé lo que hicisteis el último verano' están disponibles en Amazon Prime Video. Habrá uno nuevo cada viernes.

