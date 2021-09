'The Bite', la nueva serie de los King entre la comedia y el terror zombi, se verá en Movistar+

'The Bite', de los creadores de 'The Good Fight'. Movistar+

The Bite, la nueva serie creada por Robert y Michelle King, se estrenará en España a través de Movistar+ el sábado 23 de octubre. Se trata de un drama satírico rodado durante la pandemia, que mezcla la esencia de los autores de series como The Good Wife, The Good Fight o Evil con la comedia y el terror zombi.

The Bite estará protagonizada por Audra McDonald (The Good Fight) y Taylor Schilling (Orange Is The New Black), y tal y como ocurre con otras producciones de los King, la serie conectará de una forma muy directa con la actualidad, llevando al extremo y al surrealismo algunas situaciones, mezclando las características más llamativas de diferentes géneros.

Un divertido drama con los zombis como eje central

Taylor Schilling será una de las protagonistas de la serie. Movistar+

Las protagonistas de la serie son Rachel (Audra McDonald) y Lily (Taylor Schilling), dos vecinas de un barrio de Nueva York que sobreviven al confinamiento por la pandemia del Covid-19. Encerradas en su casa, cada una tratará de sobrellevar la crisis de una manera completamente diferente.

Por un lado está Rachel, una médico que ahora atiende a sus pacientes por videoconferencia y que al mismo tiempo intenta superar una crisis con su marido Zach (Steven Pasquale), que trabaja en un Centro para el Control de Enfermedades.

Escaleras arriba, Lily se gana la vida con sus sesiones de BDSM y debe convencer a sus clientes de que sus habilidades siguen siendo tan válidas a través de la pantalla como en persona, mientras espera convertirse en una autora de éxito escribiendo sobre sus vivencias personales.

De repente, una extraña y mortal variante del virus comienza a extenderse de una forma impredecible y ambas continuarán luchando por su supervivencia desde casa, pero alcanzando un nivel mucho más arriesgado. Ahora, los zombis comenzarán a pasear por las desiertas calles de Nueva York, y las protagonistas deberán permanecer en casa para no contagiarse.

Rostros muy reconocidos delante de la pantalla

Rachel (Audra McDonald) encerrada en casa a causa de la pandemia. Movistar+

The Bite es una serie creada por Robert y Michelle King que estará protagonizada por las actrices ya mencionadas Audra McDonald y Taylor Schilling. Además, en el elenco principal se incorporan otros actores como Will Swenson (El gran showman, Las escalofriantes aventuras de Sabrina), Phillipa Soo (Hamilton), Leslie Uggams (Deadpool, The Good Wife), Linda Emond (The Good Wife), Joanna Gleason (El ala Oeste de la Casa Blanca, The Good Wife), Michael Urie (Younger), Rob McClure (The Good Fight, Evil) y Adam Heller (The Good Fight, Baby It’s You).

Se trata de una coproducción de Spectrum Originals junto a CBS Studios, que también cuenta con la labor de King Size Productions y con Liz Glotzer y Brooke Kennedy como productoras ejecutivas. ViacomCBS Global Distribution Group se encarga de la distribución internacional de la serie.

