'Todo va a ir bien' anuncia que su segunda temporada, que llega el viernes a Movistar+, será la última

Todo va a ir bien es la promesa que nos hacía Josh Thomas con el título de su segunda serie delante y detrás de las cámaras. El creador de la estupenda Please Like Me ha anunciado que la segunda temporada de su serie para el canal de pago Freeform será también la última. En España no habrá que esperar demasiado para verla: el viernes 20 de agosto se podrán ver en Movistar+ los dos primeros episodios de la entrega final de la primera serie del australiano en Hollywood.

Todo va a ir bien es la historia de un veinteañero australiano llamado Nicholas que se queda a cargo de sus dos hermanastras estadounidenses tras la muerte de su padre. Nicholas pasa entonces a convertirse en el improvisado tutor legal de las adolescentes: Matilda, una chica en el espectro autista que se prepara para la universidad, y Genevieve, una niña ingeniosa y mordaz que se resiste a aceptar lo que la pubertad le tiene preparado. Alex, el novio de Nicholas, será el compañero de viaje de la familia en su batalla con la pérdida de su padre y la neurosis de un milenial que se enfrenta a grandes responsabilidades por primera vez en su vida.

La segunda temporada aborda de lleno la vida durante la pandemia. Tras regresar de Nueva York, los hermanos llevan como mejor pueden el día a día del confinamiento. Mathilda se plantea si su relación sentimental tiene futuro mientras decide si finalmente aprovecha su admisión en la prestigiosa Juillard. Nicholas y Alex se deben enfrentar a la realidad de vivir juntos. Genevieve intenta encontrar su propia voz y abre su propio canal de YouTube.

Más que un adiós, un hasta luego

Josh Thomas anunciaba esta mañana en redes sociales el adiós de Todo va a ir bien. El actor y creador confirma que la segunda temporada de la serie sería la última. "Freeform ha sido un compañero de viaje de ensueño. Son realmente guays, abiertos y, sinceramente, progresivos. Estoy muy afortunado de tener una plataforma para contar esta historia. Les quiero, y ellos están obsesionados conmigo. Espero que tengamos otra oportunidad de trabajar juntos", agradecía el australiano a la que fue su casa durante los dos últimos años.

Thomas, un niño prodigio que los 17 años se convirtió en la persona más joven en ganar el Festival Internacional de Comedia de Melbourne, ya está trabajando en otros formatos. "Estoy trabajando en un proyecto actualmente (que se anunciará pronto) y tengo un montón de ideas que voy a presentar para vender. Estoy bastante entusiasmado con ellos, pero seguro que echaré de menos Todo va a ir bien".

La segunda entrega de 'Todo va a estar bien' se estrena en Movistar+ el viernes. La primera temporada completa ya está disponible en el catálogo de la plataforma. Las cuatro temporadas de 'Please Like Me' se pueden ver en Netflix.

