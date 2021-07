Robert y Michelle King, creadores de 'The Good Fight', firman un contrato millonario con CBS Studios

Los creadores de The Good Fight se quedan en CBS Studios. Robert y Michelle King, que han desarrollado series para la compañía desde 2009 (cuando estrenaron The Good Wife), han renovado su contrato por cinco años más. Esta vez han firmado por una cifra millonaria, que no se ha revelado con exactitud, pero se estima en unos 50 millones de dólares, según informa The Hollywood Reporter.

El matrimonio y pareja creativa, que lleva colaborando profesionalmente más de 20 años, continuará sus labores como showrunners de Evil y The Good Fight en Paramount+, el servicio de streaming de ViacomCBS, mientras desarrolla nuevas series para los canales del conglomerado.

The Good Fight, creada originalmente para CBS All Access, está emitiendo actualmente su quinta temporada (disponible en Movistar+), la cual ha regresado arropada por muy buenas críticas. Evil, su otra serie en emisión, ha dado el paso de CBS a Paramount+ en su segunda temporada y acaba de recibir el anuncio de su renovación por una tercera. En España los nuevos episodios de Evil podrán verse en SYFY en otoño de este año.

También te puede interesar...

• Emmy 2021: las series que pueden estar nominadas en las categorías de drama y comedia este año

• Premios Emmy 2021: 10 curiosidades y récords a tener en cuenta antes de que lleguen las nominaciones