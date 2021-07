'Que te den, Kevin' ('Kevin Can F*** Himself') ya tiene casa en España, la serie llega en septiembre a AMC

A pesar de que cada vez tenemos más canales y plataformas de streaming, hay algunas series que no llegan a nuestro país. Aunque teníamos la duda con Que te den, Kevin (Kevin Can F*** Himself), esta ya ha sido resuelta, finalmente, será AMC España el canal en el que, a partir del 8 de septiembre, podremos ver esta original comedia que tiene el punto de partida más rompedor de la última década.

Annie Murphy (ganadora del Emmy a mejor secundaria de comedia en 2020 por Schitt's Creek), interpreta a Allison McRoberts, el ama de casa típica de una serie multicámara con risas enlatadas y, como la esposa del protagonista que se niega a madurar, objeto del humor rancio que marcaba el canon del género hace unas décadas. La serie combina estas escenas con otras rodadas en los mismos escenarios, pero como un drama realista de cámara única, en las que Alison escapa de las constricciones del formato original y se convierte en la protagonista de su historia.

'Que te den, Kevin' | Tráiler | AMC

La serie en su título original (Kevin Can F*** Himself), hace alusión a Kevin Can Wait (Kevin puede esperar en España), una comedia que estrenó CBS en 2016 y que fue muy criticada por la forma en la que gestionó en pantalla la salida de la actriz que interpretaba a la esposa del protagonista. Valerie Armstrong (Lodge 49, SEAL Team), la creadora de Que te den, Kevin, afirma que su serie no es una parodia directa de aquella, pero reconoce que ese incidente le sirvió como inspiración para explorar las implicaciones de los roles de género en la comedia familiar tradicional de Estados Unidos.

'Que te den, Kevin' se estrena el 8 de septiembre, a las 22:10h, en AMC España.

