China censura 'Friends: The Reunion' y corta los cameos de Lady Gaga, BTS y Justin Bieber

Todo el mundo ama Friends… bueno, todo el mundo no. En China no les ha sentado tan bien como en el resto del mundo el especial Friends: The reunion que llegó a HBO Max -en España lo hizo a HBO- el pasado 27 de mayo. En el país asiático se han visto atacados por los cameos sorpresa de la reunión y han decidido censurar parte de su metraje. Si ya todo el mundo hablaba de Rachel, Ross, Chandler, y compañía, ahora también están en el centro del debate al haber sido censurados.

Los cameos de la reunión, esas apariciones especiales que sorprendieron a todos, no han gustado al comité central chino, que ha decidido cortar los fragmentos donde salían Lady Gaga -que canta Smelly Cat-, Justin Bieber -que aparece con uno de los disfraces más emblemáticos de Ross- y del grupo coreano BTS, que simplemente explican por qué Friends es una serie especial para muchas generaciones.

Todas ellas han sido recortadas de las versiones del especial que estaban disponibles en tres plataformas de contenido chinas. Curiosamente, todas las estrellas que han sido eliminadas del montaje final habían tenido problemas con el gobierno chino en el pasado. Gaga fue señalada por reunirse con el Dalai Lama; Justin Bieber cabreó a las autoridades locales por colgar una foto en el Yasukimi Shrine de Tokio, un sitio que honra a los muertos de guerra japoneses -incluidos 14, considerados criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial-. Por su parte, BTS no son personas gratas por su estilo musical y por no haber mencionado los sacrificios de China en la Guerra de Corea en un discurso sobre el conflicto bélico.

No son las únicas escenas que han sido censuradas, también aquellas en las que había contenido LGTB o de mal gusto han sido recortadas. Por ejemplo, cuando un fan alemán declara que su ilusión es “tener el pelo como el de Jennifer Anniston” o el testimonio de otra seguidora que aseguró que ella ha encontrado “a su Mónica”. La escena en la que Joey aparece en calzoncillos con una foto de Ross en el frontal también ha sido eliminada, igual que el gag en el que cuentan cómo una medusa picó a Mónica en la playa y tuvieron que orinar sobre ella para paliar el dolor.

Friends es una serie muy popular en China, y estos recortes han provocado la ira de muchos fans, que creen que “esto es una locura” y que para ver el especial así, mejor no haber dado luz verde a emitirlo: “¿Qué sentido tiene ver este contenido de forma castrada?”, escribía un seguidor de la serie en redes sociales.

