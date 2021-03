'Lady in the Lake': Natalie Portman y Lupita Nyong'o se estrenan en televisión con una serie para Apple TV+

Apple TV+ sigue coleccionando estrellas para su catálago. Las últimas en fichar por la plataforma de streaming han sido las ganadoras del Oscar Natalie Portman y Lupita Nyong'o. Las actrices se estrenarán en televisión con Lady in the Lake, la serie limitada que llevará a la pequeña pantalla la novela de Laura Lippman. La cineasta Alma Har'el (Honey Boy) será la directora principal del proyecto que ha desarrollado junto a Dre Ryan, guionista de Colony y The Man in the High Castle.

Lady in the Lake se ambienta en el Baltimore de los años 60. Un asesinato sin resolver empuja a la ama de casa y madre Maddie Schwartz a reinventar su vida como periodista de investigación. Su camino se cruza con el de Cleo Sherwood, una mujer trabajadora que hace malabarismos con la maternidad, muchos trabajos y un compromiso apasionado con el avance de la agenda progresista de los afroamericanos en Baltimore.

Entre los productores de la miniserie limitada destaca Jean-Marc Vallée, el director canadiense de Dallas Buyers Club que triunfó en su salto a la televisión con la primera temporada de Big Little Lies (ganando dos Emmys como productor y director) y la miniserie de Heridas abiertas, ambas en HBO. En esta ocasión, Vallée no se pondrá detrás de las cámaras.

Presumiblemente, el proyecto empezará a rodarse después de que Portman termine de rodar Thor: Love and Thunder, su primera película en tres años. Nyong'o estrenará en enero 355, una película de espías con Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger y Bingbing Fan.

También te puede interesar...

• 'Roar': Nicole Kidman será la estrella de la nueva serie feminista para Apple TV+ de las creadoras de 'Glow'

• 'Kitbag': la película de Ridley Scott sobre Napoleón para Apple TV+ ficha a Joaquin Phoenix y Jodie Comer