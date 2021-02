Disney+ está desarrollando la serie 'Wakanda' con el director y guionista de 'Black Panther'

Con Wakanda, ya serán 13 las series del universo Marvel que tiene en marcha Disney+ para estrenar en los próximos dos años. El encargado de sacar adelante el proyecto será Ryan Coogler, que coescribió y dirigió Black Panther en 2018 y se encuentra ahora mismo trabajando en su secuela.

Esta nueva serie, que estará ambientada en el país africano ficticio que le da titulo, se encuentra actualmente en una fase inicial de desarrollo, por lo que no se han dado conocer más detalles. Este será uno de los varios títulos que coordinará Coogler para Disney+, como parte del contrato multianual que el director ha firmado con la compañía para desarrollar proyectos televisivos.

Bruja Escarlata y Visión, estreno que ha tenido muy buena acogida por parte del público y la crítica, ha sido la encargada de inaugurar la etapa televisiva de Marvel Studios en Disney+. Cuando finalice su temporada en el mes de marzo, encadenará con el estreno de Falcón y Soldado de invierno, el día 19, después de la cual irá Loki, serie que llegará en mayo. El resto, por ahora, no tienen fecha confirmada para su lanzamiento, pero se espera que antes de que acabe el año también lleguen What If..., Ms. Marvel y Ojo de Halcón.

