'Raya y el último dragón' llegará a la vez a los cines y a Disney+ con un coste extra

Ya es oficial. Raya y el último dragón llegará el 5 de marzo en simultáneo a los cines y a Disney+, pero con un coste adicional. La plataforma del gigante Disney no ha confirmado la cifra que habrá que pagar en España para ver la nueva película de animación del estudio, aunque el referente de Mulan apunta a un posible coste de 21,99 euros. Hay, no obstante, una diferencia clara entre los dos estrenos: la versión en acción real del clásico animado no se pudo ver en los cines españoles. En Estados Unidos sí se ha confirmado que se mantendrá el precio original de 29,99 dólares, pero allí la mayoría de cines siguen cerrados aún.

A través de un viaje emocionante, Raya y el Último Dragón nos transporta al mundo de fantasía de Kumandra, donde humanos y dragones vivieron juntos hace mucho tiempo en perfecta armonía. Pero cuando unas fuerzas del mal amenazaron el territorio, los dragones se sacrificaron para salvar a la humanidad. Ahora, 500 años después, esas mismas fuerzas malignas han regresado y Raya, una guerrera solitaria, tendrá que encontrar al último y legendario dragón para reconstruir un mundo destruido y volver a unir a su pueblo. Sin embargo, a lo largo de su aventura, comprenderá que se necesita algo más que la magia de un dragón para salvar al mundo: también necesitará confianza en sí misma y trabajo de equipo.

Don Hall y Carlos López Estrada son los directores de esta película que se podrá ver, en cines y en casa, a partir del 5 de marzo. Awkwafina como Sisu, el dragón legendario; Gemma Chan como Namaari, la némesis de Raya; Daniel Dae Kim como Benja, el visionario padre de Raya y Sandra Oh como Virana, la poderosa madre de Namaari son algunos de los actores que cederán su voz en la versión original de la nueva apuesta animada de Disney.

Tráiler

