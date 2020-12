Michael Douglas y Christoph Waltz serán Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en una serie

La televisión seguirá siendo el nuevo destino estrella de los grandes nombres de Hollywood durante 2021. Michael Douglas y Christoph Waltz se convertirán en Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev en una miniserie de Paramount que todavía no tiene hogar pero que, sin dudas, provocará una guerra de pujas entre las grandes plataformas de pago durante las próximas semanas. James Foley, responsable de Glengarry Glen Ross y las dos últimas películas de la trilogía Cincuenta sombras de Grey, será su director y productor ejecutivo, un cargo que compartirá junto a las dos estrellas del proyecto. El libro Reagan at Reikiavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War (Reagan en Reikiavik: las 48 horas que acabaron con la Guerra Fría) es el punto de partida de un proyecto inspirada en las experiencias de su autor, Ken Adelman, como mano derecha en asuntos armamentísticos en la era Reagan.

2021 será un año importante para Douglas en el terreno de las plataformas. El ganador del Oscar por Wall Street se despedirá de El método Kominsky con su tercera temporada y volverá a meterse en la piel de un personaje muy conocido después de salir más que airoso con Behind the Candelabra, el biopic de Liberace que le reportó todos los premios de la industria televisiva en 2017. Con este proyecto aún sin título Waltz intentará quitarse el mal sabor de boca dejado por Most Dangerous Game, la serie de formato corto que protagonizó este mismo año para el ya desaparecido Quibi.

Michael Douglas, en El método Kominsky.

La serie se trasladará a la histórica cumbre Reagan-Gorbachov de 1986 en Islandia, centrándose en el fin de semana que marcó una inflexión en la Guerra Fría. Planificada como una reunión breve e intrascendente para delinear los temas a tratar en el futuro, el encuentro de los dos líderes políticos más importantes del planeta se centró rápidamente en los principales problemas internacionales, incluida la Iniciativa de Defensa Estratégica y la posibilidad de eliminar todas las armas nucleares. Esas negociaciones sentaron las bases para el acuerdo de armas más amplio de la historia el año siguiente.

Este no será el único proyecto sobre el presidente que veremos a corto plazo. Dennis Quaid (Frequency) y Penelope Ann Miller (Atrapado por su pasado) están en pleno rodaje de una película sobre Ronald y Nancy Reagan, una producción que tuvo que pararse este otoño por culpa de un brote de coronavirus en el equipo.