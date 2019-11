1 de 7

A inicios de 1989, Erich Honecker dijo que el Muro seguiría existiendo mientras no fuesen superados los motivos que llevaron a su construcción. “El Muro permanecerá 50 años, e incluso 100 años, mientras no se eliminen las razones que lo hacen necesario”, dijo. Los motivos, según él, eran la protección contra el capitalismo y el fascismo. Honecker fue obligado a dimitir el 18 de octubre, de 1989, pocos días después de celebrar el 40º aniversario de la fundación de la RDA. Honecker contempló, impotente, el final de una era cuando su sucesor, Egon Krenz, dio la orden de no reprimir a la multitud que abrió pasos en el Muro.

Años después Honecker fue procesado por la muerte de 192 personas que intentaron cruzar ilegalmente el Muro durante su mandato. Su grave estado de salud le permitió seguir en libertad.