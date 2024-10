Los Morancos desvelan la verdad sobre la película que enamoró a Tarantino: "Dijo que era una obra maestra"

Los Morancos son todo un referente del entretenimiento en España. El dúo cómico, formado por los hermanos César y Jorge, cuenta con una dilatada carrera en televisión, radio y teatro, que les ha llevado a protagonizar un gran número de espectáculos por todo el país y hacer hasta alguna incursión en el mundo del cine.

Precisamente, su película más conocida enamoró a uno de los cineastas más prestigioso del mundo: Quentin Tarantino. El director de cine estadounidense se declaró un auténtico fan de Sevilla Connection, una comedia policíaca estrenada en 1992 y dirigida por José Ramón Larraz, que no tuvo un gran éxito ni en crítica ni en taquilla en su momento.

El secreto fue revelado por Álex de la Iglesia en 2010 y ha sido ahora cuando Los Morancos se han pronunciado sobre el tema. En concreto, fue Jorge Cadaval quien desveló este martes en TardeAR toda la verdad sobre lo ocurrido con el cineasta estadounidense.

Tráiler de 'Sevilla Connection'.

"Álex de la Iglesia comió con Tarantino y él le dijo que había visto una película que le encantaba en España de unos tíos que se van a Miami de policía y vuelven a Sevilla en la Exposición del 92", explicó Jorge Cadaval en el programa de Telecinco presentado por Ana Rosa.

Las palabras del cineasta estadounidense impactaron a Álex de la Iglesia, que "no tenía ni idea de qué le estaba hablando". Un año después, ambos cineastas volvieron a encontrarse. Fue entonces cuando surgió el tema de nuevo. "Cenaron otra vez y Tarantino le preguntó si le había traído una copia de la película", contó Jorge en TardeAR.

Según relató el humorista, Tarantino dijo que Sevilla Connection "le había encantado y que era una obra maestra". "A él le gusta mucho el cine de segunda. Nos encanta que le haya encantado", bromeó Jorge. "Me la voy a volver a ver", reaccionó Ana Rosa.

Tarantino es un auténtico fanático del cine español más independiente. Así lo confirmó Álex de la Iglesia. "Me estuvo hablando sobre cine español absolutamente arcano, ininteligible, thrillers de los 60 que no he visto y no creo que haya visto nadie. A partir del segundo plato me quería ir, no podía más. Tiene un punto de cuelgue serio. Gusta muchísimo a gente desestabilizada porque él está más desestabilizado que nadie. Pero bueno, resulta atractivo por otro lado", relató el director de cine.

Así es 'Sevilla Connection'

Se desconoce si Tarantino logró hacerse finalmente con una copia de Sevilla Connection, pero lo cierto es que la opinión de Tarantino ha reavivado el interés por la película. Sin embargo, la cinta no está disponible en ninguna plataforma de streaming.

La trama de la película se desarrolla en la Expo 92 en Sevilla y narra la historia de una red de narcotráfico y tráfico de armas internacional que se oculta tras una falsa oficina de importación-exportación. Seletti, un panameño, y Abdan, un iraní, colaboran en el suministro de drogas y la compra de armas para grupos guerrilleros.

Fotograma de 'Sevilla Connection'.

Por otro lado, están Benny y Johnny, dos agentes especiales sevillanos entrenados en Miami que serán los encargados de desmantelar la operación. En medio de situaciones disparatadas, disfraces, y una creciente atracción de Benny hacia Mónica, una joven atrapada en la red criminal, los agentes deberán encontrar la forma de cumplir su misión.

Lo cierto es que Sevilla Connection no tuvo un gran éxito comercial ni crítico, pero la referencia de Quentin Tarantino ha hecho que logre ser una comedia de referencia en España y todo el mundo. Además, la película adquiere un valor adicional al ser de las pocas incursiones de Los Morancos en el cine.