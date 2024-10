El éxito de la serie de Netflix revive el caso de los hermanos Menendez: "Podrían salir de prisión antes de Navidad"

La fiscalía de Los Ángeles está estudiando nuevas pruebas en el caso de los hermanos Menéndez, condenados por el asesinato de sus padres hace 35 años, según informó el 3 de octubre George Gascón, el fiscal del distrito de la ciudad, en una rueda de prensa, según recoge The Hollywood Reporter.

Gascón dijo que los abogados de Erik Menéndez, de 53 años, y su hermano de 56 años, Lyle Menéndez, han pedido a un tribunal que anule su condena. El fiscal se mantiene firme en que no hay duda de que los hermanos cometieron los asesinatos, pero afirma que su oficina revisará las nuevas pruebas y tomará una decisión sobre si se justifica una nueva sentencia. La vista está prevista para el 29 de noviembre.

Las nuevas pruebas presentadas en una petición incluyen una carta escrita por Erik Menéndez que, según sus abogados, corrobora las acusaciones de que su padre abusó sexualmente de él. Gascón dijo que cree que el tema de la agresión sexual se habría tratado con más sensibilidad si el caso se hubiera producido hoy.

"Lo evaluaremos todo", dijo.

Los hermanos fueron condenados a cadena perpetua por matar a tiros a sus padres, José y Kitty Menéndez, en 1989. Lyle, que entonces tenía 21 años, y Erik, que entonces tenía 18, admitieron que mataron a tiros a su padre y a su madre, pero alegaron que lo hicieron porque temían que sus padres estuvieran a punto de matarlos para evitar que se descubriera que el padre había abusado sexualmente de Erik durante mucho tiempo.

La popularidad de la serie

Javier Bardem en 'Monstruos'

El caso de los hermanos Menendez ha cobrado popularidad en las últimas semanas después de que Netflix empezara a emitir Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez, serie de ficción de Ryan Murphy, que se ha mantenido como lo más visto de la plataforma a nivel global desde su estreno, el 19 de septiembre.

Murphy, que cocreó la segunda temporada de Monstruos con Ian Brennan, mostró a Kim Kardashian la serie un mes antes de su estreno en Netflix. "Ella sabía mucho sobre el caso, y creció con él", dijo Murphy a Variety. "Pero no conocía muchos de los abusos sexuales y enseguida se interesó mucho por ayudarles".

Poco después de que Gascón anunciara que estaba estudiando las nuevas pruebas, Kim Kardashian publicó un ensayo en el que exige que Erik y Lyle salgan de la cárcel.

Todo el interés que ha despertado el éxito de la serie en el caso reafirma a Murphy en su creencia del poder de la televisión. "Puede arrojar luz sobre algo e iluminar rincones oscuros", dijo.

'Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menendez' | Tráiler subtitulado

"Creo en la justicia, pero no creo en formar parte de esa maquinaria", dijo Murphy antes del estreno de la serie. "Ese no es mi trabajo. Mi trabajo como artista era contar una perspectiva en una historia concreta. Siento que lo he hecho. Les deseo lo mejor. Creo que pueden salir de la cárcel para Navidad. Lo creo de verdad".

Erik Menendez en contra de la serie

A pesar de su popularidad, la serie no ha estado exenta de críticas. Erik Menendez emitió un comunicado a través de su esposa en el que criticaba a Murphy, al igual que varios miembros de su familia.

"Con el corazón encogido, creo que Ryan Murphy no puede ser tan ingenuo e inexacto sobre los hechos de nuestras vidas como para hacer esto sin mala intención".

Menéndez calificó la serie de "representación deshonesta" de lo sucedido que les ha devuelto a una época en la que los fiscales "construyeron una narrativa sobre un sistema de creencias de que los varones no eran víctimas de abusos sexuales, y que los varones experimentan el trauma de la violación de manera diferente a las mujeres".

Otros miembros de la familia Menéndez han apoyado a los hermanos y han calificado la serie de "grotesca", "plagada de falsedades" y una "difamación".

"Lo que es un poco doloroso es que la familia estuviera tan escandalosamente en contra de la serie", dijo Murphy. "Pero lo que pensaban que les perjudicaría, en realidad les está ayudando".