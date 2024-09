Es una de las mejores sitcoms de la historia y 20 años después del final sigue insuperable: en streaming

107 nominaciones a los premios Emmy y 37 estatuillas (cinco consecutivas a la Mejor Serie de Comedia) le dieron el reconocimiento de la industria. Frasier es uno de los grandes clásicos del género y 20 años después de emitir su final sigue estando en el podio de las mejores sitcoms de la historia.

Además del reconocimiento de la industria, la serie contó con el cariño y la fidelidad del público, que la acompañó hasta su último episodio en 2004, que reunió a más de 32 millones de espectadores, convirtiéndose en el segundo final de serie más visto en la década de 2000, solo por detrás de Friends.

Frasier tiene además el honor y récord de ser el spin-off más exitoso de la televisión. De secundario en 19 episodios de la mítica Cheers, Kelsey Grammer pasó a protagonizar en 1993 su propia serie, en la que el psiquiatra Frasier Crane dejaba Boston para irse a vivir a Seattle, su ciudad natal.

Kelsey Grammer en 'Frasier'

Su plan era reinventarse como locutor de un programa de radio, una nueva vida que se complica rápidamente cuando su padre Martin (John Mahoney), un expolicía retirado, se muda al que iba a ser su apartamento de divorciado tras resultar herido en el cumplimiento del deber. Daphne (Jane Leeves) es contratada entonces como la asistente que cuida Martin 24 h, una británica de la que se enamora perdidamente el hermano de Frasier.

Además de su trabajo en la radio y sus divertidas conversaciones con Roz (Peri Gilpin), su productora, Frasier también intenta encontrar tiempo para el romance, mientras lidia con su hermano menor, Niles (David Hyde Pierce), también psiquiatra y tan sibarita, petulante y neurótico como él.

En una época en la que triunfaban las comedias protagonizadas por amigos, como Friends y Seinfeld, Frasier fue una comedia adulta, rara avis en su época. Una receta que ha envejecido muy bien y ha hecho que siga siendo igual de divertida para el espectador de hoy, más de 30 años después de su estreno (1993).

Los protagonistas son el alivio cómico

Los hermanos Frasier y Niles, aficionados a la ópera y a los vinos extranjeros, pueden ser tan irritantes, insufribles, narcisistas y arrogantes como los hermanos Roy de Succession, pero lo que hace tan disfrutable a esta serie es que reconoce que son unos esnobs que rozan la caricatura, y la serie se ríe de ellos.

Frasier y Niles Crane.

Los dos protagonistas son el alivio cómico de Frasier y eso da lugar a una hilarante comedia de enredos y a situaciones estúpidas, locas y vergonzosas que mantienen al espectador con una sonrisa entre carcajadas.

Comedia familiar y de oficina

Tiene lo mejor de ambos mundos. La comedia propia de los tira y afloja propios de la convivencia y las responsabilidades familiares y el humor que surge en el entorno laboral de Frasier.

A su programa de radio la gente llama para contarle sus problemas y pedirle consejos, lo que da lugar a conversaciones muy absurdas, que muchas veces le hacen replantearse sus decisiones y volver a la consulta de psiquiatría. Sobre todo, al ver que nunca consigue convertirse en la estrella que esperaba, a pesar de su formación profesional y altísimo nivel cultura, mientras que el programa deportivo y vulgar, como lo considera él, que se emite después del suyo es el rey de audiencia.

Diferencias generacionales y de clase

Uno de los secretos del éxito de la serie es cómo supo equilibrar a los presuntuosos hermanos con su padre, un policía retirado y bebedor de cerveza. Es una serie sobre elitistas, pero no celebra el elitismo, sino que se ríe de la ridiculez que lleva consigo, por lo que es muy fácil sentirse identificado.

La familia Crane.

Frasier estudió en Harvard y Oxford, Niles en Yale y Cambridge, y desde su infancia se desmarcaron de la clase obrera de su padre, lo cual es triste en el fondo, pero muy divertido en la comedia. Especialmente, porque su padre es más exitoso que ellos, hasta en el romance y el sexo. Y sobre todo, más feliz. Además, tiene un perro, el adorable Eddie, que se roba todas las escenas.

Ha envejecido bien

Si sois fans de Friends, sabréis pasar por alto las risas del público y los decorados hasta que os acostumbréis a la serie. Dejando a un lado que tiene la producción propia de una sitcom de los 90, por lo demás es una comedia que ha aguantado bien el paso del tiempo y no tiene ningún momento que produzca especial incomodidad al verlo con ojos del siglo XXI.

Al ser una comedia de situación basada en el diálogo ingenioso y las referencias culturales, y en convertir a sus protagonistas en el foco de las bromas y no a los secundarios o episódicos, la serie no dependió de los chistes basados en estereotipos o prejuicios. Por el contrario, en más de una ocasión aprovechó para desmontarlos.

Las estrellas invitadas

Sus protagonistas tienen una química gloriosa entre ellos e interpretan a unos personajes tan bien definidos, que hasta la Maris de Niles, a quien nunca vemos en pantalla, tiene una personalidad clara. Pero por la serie pasaron una larga lista de nombres y rostros reconocidos.

Entre ellos están Patrick Stewart, que apareció en el episodio The Doctor Is Out como un director de ópera gay o Jean Smart como Lana, una excompañera de instituto de Frasier.

Patrick Stewart en 'Frasier'

También podemos encontrar en la serie a Laura Linney, que interpreta a Charlotte, una casamentera a la que acude Frasier para encontrar una pareja. O Jennifer Coolidge, que interpretó a una masajista y cuidadora de Martin.

Además, si la veis en versión original, podréis escuchar entre las personas que llaman al programa de Frasier pidiendo consejo a Mel Brooks y Ben Stiller (1x12), Kevin Bacon (2x09), Ron Howard (6x12), Helen Mirren (11x17), Stephen King (8x08) o Carrie Fisher (3x11).

Ted Danson en 'Frasier'

El crossover con 'Cheers'

El episodio The Show Where Sam Shows Up, el segundo de la tercera temporada, es un crossover entre ambas series que enloqueció a los fans. En este episodio, Sam Malone, el personaje interpretado por Ted Danson en Cheers, hace una aparición especial.

La vuelta de 'Frasier'

La serie Frasier ha vuelto con nuevos episodios (ya hay una temporada y hoy empieza la segunda) en lo se ha denominado como el tercer acto para su personaje protagonista, que estará de vuelta en Boston, donde vivía cuando apareció por primera vez en Cheers.

La nueva 'Frasier' SkyShowtime

"Es una vida completamente nueva para él", dijo Kelsey Grammer a Entertainment Weekly. "Se hará alusión a que tiene un hermano y a su vida en Seattle, pero estará en un nuevo mundo para él, con nuevas amistades, y algunos giros y vueltas que no se espera".

Esos nuevos personajes son Nicholas Lyndhurst, en el papel de Alan Cornwall, antiguo amigo de la universidad de Frasier; Jack Cutmore-Scott como Freddy Crane, el hijo de Frasier, que abandonó la universidad para ser bombero; Anders Keith como David, el hijo de Niles y Daphne, que es un novato en la universidad; Jess Salgueiro como Eve, la compañera de piso de Freddy; y Toks Olagundoye como Olivia, jefa del departamento de Psicología de la universidad.