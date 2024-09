Si te gustó 'El Conde de Montecristo' tienes que ver esta adictiva serie con Madeleine Stowe

Cuando se piensa en relatos sobre venganza no hay ninguno más épico que El Conde Montecristo, la novela de Alexandre Dumas que narra la historia de Edmundo Dantès, un hombre que es encarcelado injustamente, y que tras escapar de prisión, planea y ejecuta una elaborada venganza contra aquellos que lo traicionaron.

De la película de 1934, protagonizada por Robert Donat; a la de 1975 con Richard Chamberlain o la de 2002 con Jim Caviezel, son varias las adaptaciones cinematográficas que se han hecho de esta obra con mayor o menor acierto.

También se ha llevado a la televisión, en la miniserie italofrancesa de 1998 o la serie española de 1969, con Pepe Martín; y se ha adaptado libremente con otros títulos en películas como Oldboy o telenovelas como Montecristo o La dama de rosa.

Pero a pesar del paso del tiempo y las decenas de adaptaciones, si hay algo que confirma que esta historia nunca pierde el atractivo, es el reciente éxito de la versión francesa estrenada este año, dirigida por Matthieu Delaporte y Alexandre de La Patellière, que ha conquistado a crítica y público, y está en la lista de candidatas para representar a Francia en los premios Oscar 2025.

La serie que os recomendamos hoy es una de esas adaptaciones libres de la obra de Dumas, una que confirma que hay pocos relatos más satisfactorios y con el que cualquiera puede identificarse, como aquel que puede describirse con "la venganza es un plato que se sirve frío".

La venganza de Emily Thorne

Aunque se estrenó en 2011, Revenge parece contemporánea con todas esas sátiras que se enmarcan en el subgénero 'eat the rich', que atacan, critican, se burlan y de alguna manera teórica se "vengan" de los multimillonarios y su sentimiento de superioridad. También con las series en las que las mujeres ricas miran el mar por la ventana de su caserón con aire pensativo y una copa de vino en la mano.

Emily VanCamp en 'Revenge'

La serie sigue a Amanda Clarke, aunque ahora todos la conocen como Emily Thorne. Cuando era niña, su padre fue traicionado por sus amigos y condenado por un crimen que no cometió. Amanda fue enviada a un centro de detención juvenil y su padre murió en prisión.

Años después, Amanda, ahora con la identidad de Emily Thorne, regresa a los Hamptons, se infiltra en la alta sociedad y se acerca a la familia Grayson para ejecutar su plan: vengarse de aquellos que destruyeron a su familia.

La serie está protagonizada por Emily VanCamp (The Falcon and the Winter Soldier, The Resident), en el papel de Emily; y Madeleine Stowe (12 Monos, El último mohícano), que interpreta a Victoria Grayson, la reina de los Hamptons, una mujer poderosa y manipuladora, principal antagonista de Emily, y madre de su interés romántico.

Un gran éxito para ABC

'Revenge'

El episodio piloto de la serie obtuvo más de 10 millones de espectadores en directo, ganando la franja horaria del primetime de Estados Unidos frente a CSI y Ley y Orden: Unidad de Víctimas Especiales. Revenge superó a ambas series durante toda la emisión de su primera temporada.

Según Nielsen, Revenge fue la serie de televisión de mayor audiencia en esa franja horaria para ABC desde Perdidos. La popularidad de la serie en su año de estreno se consolidó con la nominación de Madeleine Stowe como mejor actriz dramática en los Globos de Oro y la de la serie como mejor programa revelación de 2012 por la Asociación de Críticos de Estados Unidos.