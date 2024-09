Los presentadores de la gala de los Emmy le lanzaron un dardo a 'The Bear' en su monólogo y acertaron

Eugene Levy y Dan Levy, padre e hijo en la vida real y en la serie Schitt's Creek, la comedia ganadora de los Emmy en 2020, fueron los encargados de la presentación de la gala de premios de esta noche y acertaron con el tono.

En su monólogo de apertura, tuvieron bromas para los grandes servicios de streaming, para los actores de cine que se han pasado a las plataformas, a su miedo canadiense a interrumpir los largos discursos de agradecimiento y para su propia relación... pero la dardo con más puntería fue para The Bear, la comedia de FX.

Con su segunda temporada, se convirtió en la serie de comedia más nominada en la historia de los Emmy, pero su tono dramático, serio y en muchas ocasiones depresivo, ha llevado a que crítica y público a menudo se cuestione que sea catalogada como comedia, cuando no cumple el principal requisito del género: hacer reír.

Los Levy fueron directos a este debate con el chiste más ingenioso de todo el monólogo de apertura de los Emmy.

"'The Bear'está nominada a 23 Emmys esta noche, lo que la convierte en la comedia más nominada de la historia. Me encanta la serie. Me encanta la serie", dijo Eugene Levy. "Y sé que algunos de ustedes estarán esperando que hagamos una broma sobre si The Bear es realmente una comedia... pero en el verdadero espíritu de The Bear, no haremos ninguna broma".

Comedia o no, la serie de FX, que aquí puede verse en Disney+, ha conseguido en la mitad de la ceremonia tres de los cuatro premios interpretativos que se entregaron en esta categoría: Jeremy Allen White (actor protagonista), Ebon Moss-Bachrach (secundario) y Liza Colón-Zayas. El premio de actriz protagonista al que optaba Ayo Edibiri fue a parar a manos de Jean Smart, por Hacks, la gran favorita de su categoría.

The Bear compite en esta 76 edición de los Emmy con su segunda temporada, que cuenta cómo Carmy, Sydney y Richie trabajan para transformar su mugriento local de sándwiches en un establecimiento de más nivel. Mientras reforman el restaurante de arriba abajo, el equipo también emprenderá sus propios viajes internos en los que cada uno de ellos se verá obligado a enfrentarse a su pasado y decidir quiénes quieren ser en el futuro.

La tercera entrega de The Bear será elegible en los Emmy 2025, pues se estrenó fuera del período de elegibilidad, que finalizó el 31 de mayo de 2024.