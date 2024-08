Ni 'La playa' ni 'Vidas al límite': esta es la peor película de Leonardo DiCaprio y un error en su carrera, según el actor

Leonardo DiCaprio está considerado uno de los mejores actores de los últimos tiempos. El estadounidense, de 49 años, ha protagonizado más de una treintena de películas que le han valido un gran reconocimiento mundial y numerosos premios. En los últimos años, además, la estrella de Hollywood también ha destacado por su faceta como productor y activista medioambiental.

El actor estadounidense comenzó su carrera a una edad temprana, apareciendo en anuncios publicitarios y programas de televisión en la década de 1990. Su primer papel importante en el cine fue en Vida de este chico (1993), junto a Robert De Niro, mientras que sus películas más reconocidas no llegaron hasta años después: Titanic (1997), Shutter Island (2010) y El lobo de Wall Street (2013), entre otras.

DiCaprio ha protagonizado papeles muy reconocidos en el mundo del cine. Sin embargo, el actor reniega de una de sus primeras películas, que considera la peor de su carrera. Se trata de Critters 3 (1991) que, según él, no solo es su filme más decepcionante, sino también, "una de las peores películas de la historia".

El papel de DiCaprio en 'Critters 3'

Critters 3 es la tercera entrega de la serie de películas de terror y ciencia ficción. Dirigida por Kristine Peterson, supuso el debut cinematográfico de Leonardo DiCaprio, ya que hasta entonces tan solo había hecho alguna aparición televisiva. El actor, con solo 17 años entonces, interpretó el papel de Josh, un joven que se enfrenta a las criaturas extraterrestres.

DiCaprio era por entonces un mero principiante en el mundo del cine, por lo que no es de extrañar que no fuera selectivo a la hora de elegir participar en esta película que, además, ha sido la única secuela de su carrera. "Admito que he hecho algunos papeles terribles al principio de mi carrera, como mi papel en Critters 3. Pero a esa edad haces cualquier cosa para llamar la atención", señaló en una ocasión.

Leonardo DiCaprio en 'Critters 3'.

"Critters 3 es posiblemente una de las peores películas de todos los tiempos. Supongo que es un buen ejemplo para mirar atrás y asegurarme de que algo así no vuelva a ocurrir", aseguró DiCaprio sobre la película, que sigue a una familia que se muda a un nuevo apartamento, solo para descubrir que está infectado por pequeños extraterrestres carnívoros.

La película fue destrozada por la crítica y rápidamente olvidada por el público general. Sin embargo, ganó cierta notoriedad con el tiempo, precisamente, por la participación de DiCaprio. Y es que, a pesar de no estar orgulloso de su papel, marcó el inicio de su carrera en el cine y mostró los primeros indicios del talento que más tarde lo llevaría a convertirse en un actor de renombre internacional.

De hecho, a pesar de no interpretar a un personaje principal, el papel de DiCaprio en esta película no le fue tan mal, ya que, solo dos años después, el actor consiguió su primera gran oportunidad en la gran pantalla en ¿A quién ama Gilbert Grape?, película dirigida por Lasse Hallström, por la cual logró su primera nominación a los Premios Óscar.

Sin embargo, fue Titanic la película que marcó un antes y un después en la carrera del actor, que ha sido nominado en varias ocasiones a los premios de la Academia de Hollywood. No obstante, el galardón no lo logró hasta su papel en El renacido (2015), película dirigida por Alejandro González Iñárritu. Además, el estadounidense ha recibido numerosos premios y nominaciones de instituciones como los Globos de Oro, los BAFTA y los SAG Awards.