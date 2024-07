Está en Netflix y es del creador de 'Deadpool y Lobezno': un demoledor drama bélico basado en un Premio Pulitzer

Deadpool y Lobezno está arrasando en los cines. Marvel ha conseguido dar en el clavo con su nueva película, protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds y considerada por muchos críticos ya como una de las mejores cintas de superhéroes. Y es que el filme se ha convertido en el mejor estreno de una producción de calificación R (para mayores de edad), con más de 438 millones de recaudación.

La película está dirigida por Shawn Levy, un destacado cineasta, director y productor canadiense, conocido por su trabajo tanto en cine como en televisión. Entre sus producciones más reconocidas se encuentra Noche en el museo, La pantera rosa o El proyecto Adam. Sin embargo, su obra más reconocida es, quizás, la aclamada serie Stranger Things.

Ahora, Shawn Levy vuelve a triunfar con Deadpool y Lobezno. No obstante, el año pasado el cineasta canadiense lanzó una miniserie que fue nominada a los Premios Globos de Oro. Se trata de La luz que no puedes ver y está disponible en Netflix.



Tráiler de 'La luz que no puedes ver'.

La luz que no puedes ver es una miniserie basada en la novela homónima publicada en 2014 y escrita por Anthony Doerr. La aclamada obra fue elogiada por su narrativa poética. De hecho, obtuvo el Premio Pulitzer para obras de ficción de 2015 y la medalla Andrew Carnegie en la modalidad de ficción.

Casi diez años más tarde, fue estrenada la miniserie, de 4 episodios, con guion de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, y de Shawn Levy. El también director de la producción explicó en una ocasión que se enamoró de la novela como fan, pero no fue hasta que sus derechos caducaron, que los productores comenzaron una larga conversación con el autor. "El objetivo era no reducirlo y hacerle justicia", explicó Levy.

Una historia de lucha y supervivencia

La luz que no puedes ver narra la historia de Marie-Laure, una adolescente francesa ciega, y Werner, un brillante adolescente alemán reclutado como soldado en la II Guerra Mundial para rastrear emisiones de radio ilegales. El camino de ambos choca en la Francia ocupada, mientras intentan sobrevivir es un país devastado.

La historia narra su lucha y supervivencia en medio del conflicto, destacando el impacto de la guerra en individuos de diferentes bandos. "Demoledora y bonito a partes iguales, esta épica adaptación literaria narra el nacimiento de una amistad con la brutalidad de la Segunda Guerra Mundial de fondo", describe Netflix.

'La luz que no puedes ver': Steven Knight revela que contó con refugiados de Ucrania durante el rodaje

La miniserie está protagonizada por Aria Mia Loberti, en el papel de Marie-Laure LeBlanc y Louis Hofmann, como Werner Pfennig. Completan el reparto Mark Ruffalo, Hugh Laurie, Lars Eidinger y Marion Bailey, entre otros.

La serie cuenta con la particularidad de tener a una protagonista ciega -interpretada por una actriz con la misma discapacidad- y haber contado con refugiados ucranianos en el equipo de extras. Y es que la invasión rusa a Ucrania afectó al rodaje, que estaba desarrollándose en Budapest y los creadores reconocieron que tuvieron que hacer cambios en el guion porque no podían "ignorar la actualidad".

La miniserie tuvo una buena acogida por parte de la crítica. Fue nominada en la 81 edición de los Globos de Oro a mejor miniserie o película para TV. Además, Aria Mia Loberti logró una nominación a los Independent Spirit Awards 2024 a mejor nuevo intérprete. La producción también obtuvo nominaciones en los Satellite Awards y los Premios del Sindicato de Productores.

No obstante, las críticas en prensa no fueron demasiado positivas. Así, The Times señaló que "lo que debería ser profundo se vuelve banal, lo que debería ser sutil te golpea en la cara", mientras que The Hollywood Reporter considero que "convierte las ideas en tópicos y pone en primer plano temas bélicos genéricos, un misterio poco misterioso y se apresura impacientemente a conectar los hilos narrativos paralelos de forma poco convincente".