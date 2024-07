Las 15 películas más esperadas del verano: de 'Twisters' y 'Deadpool y Lobezno' a 'MaXXXine' y 'El cuervo'

Después del verano de ensueño del 2023 y el fenómeno cinematográfico que nos regalaron películas como Barbie y Oppenheimer, arranca el periodo estival del 2024 con una nueva tanda de propuestas con las que evadirse del calor asfixiante.

El mes de julio nos trae títulos como Fly Me to the Moon, lo nuevo de Greg Berlanti (Arrow, Dawson crece) con Scarlett Johansson y Channing Tatum; Bikeriders. La ley del asfalto, una película sobre un club de moteros de Chicago que protagonizan Austin Butler (Dune 2, Elvis), Mike Faist (Challengers) y Jodie Comer (Killing Eve); el regreso de la épica Twisters, que sigue a un grupo de personas obsesionadas con los tornados; y también la primera colaboración de Deadpool y Lobezno, una película que bien podría revolucionar el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y, por su parte, el mes de agosto estará a la altura, con la adaptación del videojuego Borderlands; la indagación de los orígenes de Alien con Romulus; MaXXXine, la secuela de X; las esperadísimas Longlegs, el filme de terror que causa sensación entre la crítica, y El cuervo, que adapta el cómic del mismo nombre; y la segunda parte del western de Kevin Costner, Horizon: An American Saga.

También nos dejará títulos como Dogman, el drama de Luc Besson (El profesional (Léon)) que llamó la atención en el Festival de Venecia; Carmen, la adaptación de la obra de Prosper Mérimée que después se convertiría en la famosa ópera de Bizet y que cuenta con Paul Mescal y Melissa Barrera entre sus protagonistas; La trampa, el último proyecto de M. Night Shyamalan; el thriller psicológico de Zöe Kravitz Parpadea dos veces; y la comedia dramática Antes era divertido, de Ally Pankiw (Feel Good).

'Fly Me to the Moon'

Tráiler | 'Fly Me to the Moon'

Fecha de estreno: 12 de julio en cines

Ambientada en el histórico alunizaje del Apolo 11, en 1969. Llamados para mejorar la imagen pública de la NASA, las chispas vuelan en todas las direcciones cuando la prodigio del marketing Kelly Jones (Johansson) causa estragos en la ya difícil tarea del director del lanzamiento Cole Davis (Tatum). Cuando la Casa Blanca considera que la misión es demasiado importante para fracasar, Jones recibe la orden de simular un alunizaje falso como respaldo, comenzando la verdadera cuenta atrás...

'Bikeriders. La ley del asfalto'

Tráiler | 'Bikeriders. La ley del asfalto'

Fecha de estreno: 12 de julio en cines

La nueva película de Jeff Nichols (Mud, Take Shelter) retrata una época de rebelión y de cambio en la cultura y en la gente de Estados Unidos. Tras un encuentro casual en un bar, Kathy (Jodie Comer), una mujer con carácter, se siente profundamente atraída por Benny (Austin Butler), el miembro más reciente de “The Vandals” (Los vándalos), un club de moteros del Medio Oeste liderado por el enigmático Johnny (Tom Hardy).



Al igual que el país, el club empieza a cambiar, y pasa de ser un lugar de reunión para los forasteros locales a convertirse en un punto de encuentro para un violento submundo, obligando a Benny a escoger entre Kathy y la lealtad que siente por sus compañeros.

'Twisters'

Tráiler | 'Twisters'

Fecha de estreno: 17 de julio en cines

La que fue una de las películas sobre desastres naturales más exitosas de todos los tiempos regresa más de veinticinco años después de arrasar en taquilla con su secuela. Aunque lo que más llamaba la atención de Twister eran sus efectos especiales, la película también conquistó al público a través del romance que viven sus protagonistas, que aprenden a dejar a un lado sus diferencias, dándole más importancia a la obsesión que comparten: los tornados.

El regreso ha sido descrito como "una actualización de la película de 1996", y estará centrada también en un par de cazadores de tormentas que arriesgan sus vidas en un intento de probar un sistema experimental de alerta meteorológica.

'Deadpool y Lobezno'

Tráiler | 'Deadpool y Lobezno'

Fecha de estreno: 25 de julio en cines

Deadpool y Lobezno vuelven a la gran pantalla y lo hacen juntos en esta nueva película que promete ser realmente influyente en el Universo Cinematográfico de Marvel. Todo arranca cuando Wade Wilson (Ryan Reynolds) se ve obligado a interrumpir sus planes de retirarse por fin.

En ese momento, el agente de la TVA Paradox (Matthew Macfadyen) reclutará a Wade y al inquietante Lobezno (Hugh Jackman) para detener a la villana Cassandra Nova (Emma Corrin).

'Dogman'

Tráiler | 'Dogman'

Fecha de estreno: 2 de agosto en cines

Maltratado por su padre y encerrado en una jaula con perros durante su infancia, Douglas (Caleb Landry Jones) crece en búsqueda de su libertad y justicia como un vigilante del vecindario con un ejército de perros a sus órdenes.

'Longlegs'

Tráiler | 'Longlegs'

Fecha de estreno: 2 de agosto en cines

A Lee Harker, una nueva y talentosa agente del FBI, le han asignado un caso sin resolver de un asesino en serie. A medida que la investigación se complica y se descubren pruebas ocultas, Harker se da cuenta de que existe un vínculo personal con el despiadado asesino y debe actuar con rapidez para evitar otro asesinato.

'Carmen'

Tráiler | 'Carmen'

Fecha de estreno: 2 de agosto en cines

Una mujer joven e independiente se ve obligada a huir de su casa y a cruzar ilegalmente la frontera donde conoce a Aidan, un infante de marina. Cuando los dos se ven envueltos en un enfrentamiento, Carmen y Aidan se ven obligados a escapar juntos.

'La trampa'

Tráiler | 'La trampa'

Fecha de estreno: 9 de agosto en cines

La nueva película escrita y dirigida por M. Night Shyamalan cuenta cómo un padre y su hija adolescente acuden juntos a un concierto de pop. Sin embargo, una vez allí, se dan cuenta de que están en el centro de un suceso oscuro y siniestro.

'Borderlands'

Tráiler | 'Borderlands'

Fecha de estreno: 9 de agosto en cines

Basada en el videojuego del mismo nombre, sigue a Lilith (Cate Blanchett), una infame cazatesoros con un misterioso pasado, regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas (Edgar Ramirez). Para ello forma una alianza inesperada con un heterogéneo equipo de inadaptados: Roland (Kevin Hart), un antiguo mercenario de élite ahora desesperado por la redención; Tiny Tina (Arianna Greenblatt), una demolicionista salvaje preadolescente; Krieg (Florian Munteanu), el musculoso protector de Tina; la científica Tannis (Jamie-Lee Curtis); y Claptrap (Jack Black), un robot muy peculiar.

Estos extraños héroes deberán luchar contra monstruos alienígenas y peligrosos bandidos para buscar y proteger a la niña desaparecida, que puede tener la clave de un poder inimaginable. El destino del universo podría estar en sus manos, pero lucharán por algo más: el uno por el otro.

'Alien: Romulus'

Tráiler | 'Alien: Romulus'

Fecha de estreno: 15 de agosto en cines

Este thriller de terror y ciencia ficción nos transporta a las raíces de Alien. Un grupo de jóvenes colonizadores espaciales se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo cuando rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada.

'MaXXXine'

Tráiler | 'MaXXXine'

Fecha de estreno: 23 de agosto en cines

Tras el viaje al pasado de Pearl, MaXXXine retoma la historia de Maxine Minx (Mia Goth) años después de lo ocurrido en X. En esta ocasión, la veremos más decidida en su viaje hacia la fama para ser actriz en el Los Ángeles de la década de 1980. Aunque, al mismo tiempo, el asesino en serie Night Stalker acecha desde las sombras.

'Parpadea dos veces'

Tráiler | 'Parpadea dos veces'

Fecha de estreno: 23 de agosto en cines

Cuando el magnate de la tecnología Slater King (Channing Tatum) conoce a la camarera Frida (Naomi Ackie) en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraíso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol y todo el mundo se lo pasa en grande. Nadie quiere que el viaje termine, pero cuando empiezan a suceder cosas extrañas, Frida intuye que algo anda mal en ese lugar. Tendrá que descubrir la verdad si quiere salir viva de la fiesta.

'Antes era divertido'

Tráiler | 'Antes era divertido' (VO)

Fecha de estreno: 23 de agosto

Sam (Rachel Sennott), una joven comediante y au pair que lucha contra el trastorno de estrés postraumático, sopesa si unirse o no a la búsqueda de Brooke, una niña desaparecida a la que solía cuidar.

'El cuervo'

Tráiler | 'El cuervo'

Fecha de estreno: 30 de agosto en cines

Eric Draven (Bill Skarsgård) y Shelly Webster (FKA twigs) son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos, atravesando el mundo de los vivos y los muertos para saldar sus deudas.

'Horizon: An American Saga - Capítulo 2'

Tráiler | 'Horizon: An American Saga - Capítulo 2'

Fecha de estreno: 30 de agosto en cines

La ambiciosa crónica de la Guerra de Secesión en cuatro partes que ha escrito y dirigido Kevin Costner, y un proyecto que ha obsesionado al cineasta desde 1988, consigue ver la luz más de tres décadas después.

Explora el atractivo del Viejo Oeste y "cómo se ganó y se perdió con la sangre, el sudor y las lágrimas de muchos". Ambientada en los períodos anteriores y posteriores a la Guerra Civil americana (1861-1865), describe la expansión al oeste estadounidense durante un período de 15 años en el que Costner llevará al público en un viaje emocional a través de un país en guerra consigo mismo.