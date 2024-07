El mayor dilema de 'The Chosen': ¿es una serie apta para espectadores ateos o agnósticos?

'The Chosen'

The Chosen le debe muchísimo a la comunidad cristiana. La serie que narra la vida y obra de Jesucristo tiene unos orígenes ciertamente humildes y aunque haya llegado a lo más alto y se haya colado entre las grandes producciones televisivas, lo cierto es que comenzó con el mero apoyo y la financiación de estas personas. Fueron ellas las que, granito a granito, hicieron de este proyecto una gran montaña de arena.

Sin embargo, aunque sean los cristianos los espectadores más fieles de la serie y los que acuden a ella sin faltar cada semana para ver sus nuevos episodios, lo cierto es que The Chosen es una serie apta para todo tipo de públicos. Incluyendo a aquellos que estén más alejados de la fe o que se definan como agnósticos o ateos.

Así lo expresó el propio creador y director de los episodios Dallas Jenkins que, en uno de los debates en directo de los capítulos, contó cómo había impactado la ficción en el amigo de uno de los espectadores que, aunque se declara ateo, ha reconocido disfrutar de la serie.

"Un amigo mío que era ateo ha empezado a ver The Chosen", relataba Jenkins sobre un seguidor de la serie. "Es uno de esos ateos incondicionales a los que les gusta trollear [burlarse de los cristianos]... Me dijo que ahora está viendo la serie en maratón y que ayer se vio toda la primera temporada 1. Y me contó que es la mejor producción cristiana que se ha hecho jamás".

"Siempre le ha interesado la religión de una manera más intelectual y le gusta hacer muchos chistes sobre religión", continuó. "Así que no estoy seguro de lo que pasará, pero nunca se sabe. Podría plantar una semilla".