Sólo tienes 2 días para verla: se va de Prime Video la película de este director premiado con un Oscar

El siglo XXI ha traído grandes películas consigo durante los últimos años. Existen películas que por su calidad cinematográfica se han instalado en la mente de aquellas personas que tienen especial gusto por el cine; y también otras que lo han hecho por su reconocimiento internacional.

La La Land es un ejemplo de ello, con la figura de su director, Damien Chazelle, como cabeza visible de aquel proyecto del año 2016. Seis años después, Chazelle estrenó en la gran pantalla su nueva obra maestra: Babylon. Una película que, si bien es cierto que no ha tenido tanto éxito a nivel de premios (estuvo nominada a los Oscars en varias categorías), también lo es que se ha quedado en el recuerdo de muchos espectadores.

Babylon, la última obra del director estadounidense deja Prime Video en tan sólo dos días, el próximo 5 de julio. Por eso, tienes poco tiempo para poder verla completamente gratis en la plataforma de streaming de Amazon.

Sinopsis de 'Babylon'

Babylon es una película que explora el glamour y el caos de Hollywood en los años 1920. La historia sigue a varios personajes en su búsqueda del éxito en la incipiente industria cinematográfica. Entre ellos están un aspirante a estrella, un músico talentoso y un magnate del cine, cuyas vidas se entrelazan en un mundo de excesos y sueños rotos.

La trama se centra en la transición del cine mudo al cine sonoro, un cambio que sacudió los cimientos de Hollywood. Los personajes deben adaptarse o arriesgarse a quedar obsoletos. Esta transformación trae consigo no solo avances tecnológicos, sino también una serie de desafíos personales y profesionales.

Tráiler de 'Babylon'

A medida que la fama y la fortuna fluctúan, los protagonistas enfrentan la decadencia moral y el frenesí de la época. La película retrata el hedonismo y las fiestas extravagantes que caracterizan a esta era, así como las profundas luchas internas de quienes están atrapados en el ojo de la tormenta mediática.

Babylon ofrece un vistazo a la crudeza detrás del brillo y el esplendor de Hollywood. Con una narrativa vibrante y visualmente impactante, la película captura el ascenso y la caída de sus personajes, destacando los costos humanos del sueño americano en una industria en constante evolución.

La trayectoria de Damien Chazelle

Damien Chazelle es un director y guionista estadounidense que ha revolucionado el cine moderno con su enfoque apasionado y distintivo. Su carrera despegó con Guy and Madeline on a Park Bench (2009), pero fue "Whiplash" (2014) la que realmente lo puso en el mapa. Esta intensa historia sobre la relación obsesiva entre un joven baterista y su implacable instructor impresionó tanto al público como a la crítica.

En 2016, como decíamos anteriormente, Chazelle alcanzó un éxito monumental con La La Land, un vibrante tributo a los musicales clásicos. La película recibió 14 nominaciones al Oscar y ganó seis, incluyendo Mejor Director, haciendo a Chazelle el director más joven en obtener este premio. Su estilo visual y narrativo cautivó a audiencias de todo el mundo.

Escena de la película 'Babylon'

Chazelle continuó su ascendente carrera con First Man (2018), un impresionante biopic sobre Neil Armstrong. La película destacó por su realismo y profundidad emocional, consolidando aún más su reputación como un cineasta versátil y talentoso.

En 2022, Chazelle exploró el Hollywood de los años 1920 con Babylon, la vibrante y audaz mirada a la industria cinematográfica que centra nuestro artículo. A través de su carrera, Chazelle ha demostrado una habilidad única para fusionar deslumbrantes elementos visuales con narrativas profundas y emotivas.

Reparto de la película

Babylon cuenta con un elenco estelar que incluye a algunos de los nombres más destacados de Hollywood. Margot Robbie, conocida por sus interpretaciones en I, Tonya y Birds of Prey, encabeza el reparto con una actuación vibrante y cautivadora. Brad Pitt, ganador del Oscar por Once Upon a Time in Hollywood, aporta su carisma y experiencia en un papel crucial que resalta su versatilidad actoral.

El reparto también incluye a Diego Calva, un talento emergente que ofrece una interpretación memorable, y a Jovan Adepo, conocido por su trabajo en Fences y The Leftovers. Además, la película presenta a Jean Smart, una actriz veterana que ha brillado en series como Watchmen y Hacks, aportando profundidad y dinamismo al conjunto. Con un elenco tan diverso y talentoso, Babylon se enriquece con actuaciones que elevan su narrativa y capturan la esencia del frenético mundo de Hollywood en los años 1920.

Críticas de 'Babylon'

Las críticas de Babylon, en general, son bastante positivas. Para Phillipp Engel, de Cinemanía, "es una bacanal de principio a fin" que representa "la fiesta del cine, una exultante, descaradísima e hipervitaminada celebración de la gran pantalla". También es muy positiva la crítica de Ricardo Rosado, de Fotogramas, quien considera que "Babylon es un chute imprescindible".

Sin embargo, no para todos los críticos tuvo el mismo impacto positivo. Un ejemplo de ello es Nando Salvá, de El Periódico de España, para el que Babylon "es una película emborrachada de su propia ambición", además de contar desde su punto de vista con "excesos de fluidos corporales y cocaína y vulgaridad".