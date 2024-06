Uno de los mejores thrillers de la historia ya está en Prime Video: tiene siete óscares y fue la película más premiada

Prime Video ha comenzado el mes de junio por todo lo alto. La plataforma de streaming ha apostado por dar el pistoletazo de salida al verano incorporando a su catálogo grandes títulos de los que podrán disfrutar sus clientes los próximos meses. Un claro ejemplo es la cuarta temporada de The Boys, de la que Prime Video ya ha lanzado los tres primeros capítulos. Ahora, cada jueves hasta el final de la temporada, la plataforma estrenará un nuevo episodio todas las semanas.

Sin embargo, The Boys no ha sido la única gran apuesta de Prime Video para junio. La plataforma incorpora este mes a su catálogo otros títulos como la serie My Lady Jane o películas y otros contenidos como Poolman, I am Celine Dion o el documental Federer: Los últimos doce días. Sin embargo, si hay una película que ha llegado a la plataforma con el objetivo de arrasar entre los clientes ha sido, nada más y nada menos, que Oppenheimer.

Prime Video ha incluido este martes 18 de junio la famosa película del director Cristopher Nolan. Tras arrasar en los Oscar, el thriller que ha sido catalogado como uno de los mejores de la historia llega a la plataforma de streaming de forma completamente gratuita y sin ningún tipo de coste adicional para sus clientes. Y es que, hasta ahora, la película solo la podían ver los clientes de SkyShowtime.

Cillian Murphy en una escena de 'Oppenheimer'.

La película de Cristopher Nolan se centra en la biografía escrita por Kai Bird y Martin J. Sherwin en torno a la figura de J. Robert Oppenheimer, el científico creador de la bomba atómica. El protagonista principal es Cillian Murphy, que se convirtió en el elegido para interpretar el papel protagonista del thriller que batió todos los récords.

Y es que la película no solo logró convertirse en una de las que más dinero recaudó, más de 954 millones de dólares en todo el mundo total, sino también en una de las más premiadas del año. En los Oscar, la producción logró un total de siete estatuillas: 'Mejor Película', 'Mejor Dirección', 'Mejor Actor Protagonista' (Cillian Murphy), 'Mejor Actor de Reparto' (Robert Downy JR), 'Mejor Fotografía', 'Mejor Montaje' y 'Mejor Banda Sonora'.

Además, la película no solo arrasó en los Óscar, sino también en los Critics Choice Awards. En los premios, Oppenheimer recibió ocho reconocimientos, incluido el de mejor película. "Hemos convencido al público de que una película sobre física cuántica y el apocalipsis nuclear puede valer la pena", celebró Nolan por aquel entonces.

La película se sitúa, concretamente, en tiempos de guerra, justo en el momento en el que el brillante físico estadounidense Julius Robert Oppenheimer se encuentra al frente del "Proyecto Manhattan" y lidera los ensayos nucleares para construir la bomba atómica para su país.

Frame de 'Oppenheimer'.

Impactado por su poder destructivo, el protagonista se cuestiona las consecuencias morales de su creación. Desde entonces y el resto de su vida, se opondrá firmemente al uso de armas nucleares.

Desde que se estrenó en las salas de cine el pasado 20 de julio de 2023, millones de espectadores acudieron a ver la película. De hecho, el film se convirtió en la tercera película más taquillera del año pasado. Ahora, los clientes de Prime Video podrán verla de forma completamente gratuita y sin ningún coste adicional en la plataforma.

Hasta ese momento, los usuarios podrían verla en algunas plataformas como Rakuten TV (3,99 euros), Apple TV (4,99 euros), Filmin (4,99 euros) o Movistar Plus+ (4,99 euros). Posteriormente, la película llegó a SkyShowtime.

La película se ha convertido en una de las más aclamadas de Cristopher Nolan en los últimos tiempos. Además de por su acogida, la crítica elogió a la película también por su producción. El propio director aseguró haber rodado la película en menos de 60 días, siendo todo un logro para una superproducción de tal dimensión, con una inversión de más de 100 millones de dólares.

A lo largo de la historia, han sido muchas las películas y series que han contado la historia de la bomba atómica. Uno de los ejemplos más claros es el de Manhattan, la serie que llevó a la pantalla WGN, un canal de cable que cerró sus puertas en 2021 que contó a través de dos temporadas la historia de los científicos que participaron en la creación de la bomba atómica y sus familias. La serie está ahora disponible en Filmin.