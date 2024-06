La serie de época más parecida a 'Los Bridgerton' que arrasa en Apple TV: solo son 8 capítulos y tendrá segunda temporada

Imagen de 'The Buccaneers: aristócratas por amor'. Apple TV

Si hay una serie de Netflix que se ha convertido en todo un éxito en los últimos tiempos ha sido 'Los Bridgerton'. La plataforma de streaming estrenó su primera temporada el 25 de diciembre de 2020 y, desde entonces, su popularidad ha ido en aumento. De hecho, en la actualidad, las tres temporadas que se han emitido de la serie se encuentran entre los 10 títulos más vistos de Netflix en España.

Tras la emisión de los cuatro primeros capítulos de la tercera temporada, millones de espectadores esperan con ansia la llegada de este jueves 13 de junio para conocer el desenlace de la historia de Colin y Penélope. Y es que la serie, ambientada en la época de la Regencia de la Inglaterra de principios del siglo XIX, se ha convertido ya en una de las favoritas de los amantes de este género.

Sin embargo, 'Los Bridgerton' no es la única serie de época que ha conseguido conquistar el corazón de los espectadores en los últimos tiempos. Ante el éxito de la serie y la necesidad de esperar a la emisión de nuevos capítulos, han sido muchos los usuarios que han buscado en otras plataformas de streaming producciones parecidas. Y lo cierto es que Apple TV tiene la alternativa perfecta a 'Los Bridgerton'.

Las princesas no siempre vivían felices y comían perdices: la historia real que inspiró 'The Buccaneers'

Se trata, nada más y nada menos, que de 'The Buccaneers: Aristócratas por Amor', la serie que Apple TV estrenó el año pasado y que se ha convertido ya la gran alternativa para todos aquellos que han esperado con ansia la llegada de la tercera temporada de 'Los Bridgerton'.

'The Buccaneers: Aristócratas por Amor' es una serie de Apple TV, ambientada en la Inglaterra de 1870, que narra la historia de un grupo de jóvenes aristócratas que buscan el amor durante un viaje a Estados Unidos. La producción está inspirada en la novela publicada por la escritora Edith Wharton en el año 1938. "The Buccaneers son las bellas e indomables hijas de los nuevos ricos de Estados Unidos. A pesar de los esfuerzos de las mejores institutrices de Inglaterra, se dirigen a Londres para cazar a un aristócrata, de escasos recursos, pero gran clase, con quien formar la pareja perfecta", dice la sinopsis de la serie.

Nan George y sus mejores amigas, Jinny, Conchita Closson, Lizzy Elmsworth, y Mabel Elmsworth son las cinco grandes protagonistas de la serie. Todas ellas son enviadas a Inglaterra por sus madres con el objetivo de que encuentren un marido aristócrata. A lo largo de los capítulos, el grupo de amigas se enfrentará a algunos problemas como la violencia sexual y el consentimiento, los abusos domésticos o el machismo de la sociedad de la época.

Uno de los datos curiosos de la producción es que, a pesar de que está inspirada en la novela de Wharton, la escritora falleció antes de terminar la obra dejando solo una sinopsis de las últimas 150 páginas del libro. La serie cuenta con un total de 8 capítulos de una duración aproximada de entre 45 y 50 minutos.

Christina Hendricks en 'The Buccaneers'

A pesar de que, a día de hoy, solo están disponibles los ocho capítulos de la primera temporada, lo cierto es que Apple TV dio una gran noticia a los amantes de esta serie a finales del año pasado. Y es que la plataforma anunció la renovación de la producción por una segunda temporada.

El director creativo de Apple TV, Jay Hunt, mostró su ilusión por seguir trabajando en la historia de Nan y sus amigas y destacó "la irreverencia y el ingenio" de la producción.

Por su parte, la creadora de la serie, Katherine Jakeways, expresó su emoción ante la gran acogida que tuvo la producción y la renovación por una segunda temporada. "Ha sido una gran emoción ver a la gente de todo el mundo enamorarse de estos personajes", aseguró.

La serie, una producción de The Forge Entertainment para Apple TV+, recibió grandes críticas entre los expertos. Uno de los grandes puntos fuertes de 'The Buccaneers: Aristócratas por Amor' es su banda sonora, producida por Stella Mozgawa de Warpaint y en la que se versionan 'hits' de grandes artistas como, por ejemplo, Taylor Swift.